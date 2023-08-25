Укр

Хоть сто банок закройте, будет мало: огурцы по этому рецепту получатся очень хрустящими

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Маринованные огурцы по классическому рецепту не заменит ничто
Маринованные огурцы по классическому рецепту не заменит ничто. Фото Meta.ua

На этот хруст будут сбегаться все соседи!

Хрустящие маринованные огурцы – это закуска, которую невозможно не любить. Попробуйте открыть зимой баночку и поставить на стол — никто не сможет пройти мимо, каждый достанет огурец и похрустит.

Сколько бы рецептов не было у опытного кулинара, классический рецепт маринованных огурцов должен быть в каждом шкафу. Именно такой рецепт засолки огурцов холодным способом и предлагает "Мета". Прежде чем подавать такую закуску на стол, подготовьтесь: у вас обязательно будут просить рецепт.

Как приготовить хрустящие огурцы по классическому рецепту

Ингредиенты на одну трехлитровую банку:

  • огурцы, чтобы полностью заполнить емкость;
  • хрен, вишня и черна смородина (по два листа);
  • укроп (два зонтика);
  • два средних зубчика чеснока;
  • мелкая соль (три ст. л.);
  • вода;
  • горький перец (1/2) – по желанию.

Способ приготовления:

  1. Помойте и предварительно замочите огурцы.
  2. На дно банки застелите листья хрена, смородины и вишни, туда же добавьте зонтики укропа.
  3. Крупными кусочками нарежьте чеснок и горький перец и добавьте в банку. Сверху тесно уложите огурцы.
  4. Полностью растворите соль в ледяной воде. Залейте раствор в банку, закройте капроновой крышкой и спрячьте в прохладное место.

Приготовьте также маринованные огурцы без уксуса, сахара и стерилизации по рецепту "Телеграфа". Этот быстрый и вкусный способ вам понравится.

Теги:
#Рецепт #Огурцы #Заготовки на зиму #Готовим дома