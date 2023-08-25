Хоть сто банок закройте, будет мало: огурцы по этому рецепту получатся очень хрустящими

На этот хруст будут сбегаться все соседи!

Хрустящие маринованные огурцы – это закуска, которую невозможно не любить. Попробуйте открыть зимой баночку и поставить на стол — никто не сможет пройти мимо, каждый достанет огурец и похрустит.

Сколько бы рецептов не было у опытного кулинара, классический рецепт маринованных огурцов должен быть в каждом шкафу. Именно такой рецепт засолки огурцов холодным способом и предлагает "Мета". Прежде чем подавать такую закуску на стол, подготовьтесь: у вас обязательно будут просить рецепт.

Как приготовить хрустящие огурцы по классическому рецепту

Ингредиенты на одну трехлитровую банку:

огурцы, чтобы полностью заполнить емкость;

хрен, вишня и черна смородина (по два листа);

укроп (два зонтика);

два средних зубчика чеснока;

мелкая соль (три ст. л.);

вода;

горький перец (1/2) – по желанию.

Способ приготовления:

Помойте и предварительно замочите огурцы. На дно банки застелите листья хрена, смородины и вишни, туда же добавьте зонтики укропа. Крупными кусочками нарежьте чеснок и горький перец и добавьте в банку. Сверху тесно уложите огурцы. Полностью растворите соль в ледяной воде. Залейте раствор в банку, закройте капроновой крышкой и спрячьте в прохладное место.

Приготовьте также маринованные огурцы без уксуса, сахара и стерилизации по рецепту "Телеграфа". Этот быстрый и вкусный способ вам понравится.