Хоть сто банок закройте, будет мало: огурцы по этому рецепту получатся очень хрустящими
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На этот хруст будут сбегаться все соседи!
Хрустящие маринованные огурцы – это закуска, которую невозможно не любить. Попробуйте открыть зимой баночку и поставить на стол — никто не сможет пройти мимо, каждый достанет огурец и похрустит.
Сколько бы рецептов не было у опытного кулинара, классический рецепт маринованных огурцов должен быть в каждом шкафу. Именно такой рецепт засолки огурцов холодным способом и предлагает "Мета". Прежде чем подавать такую закуску на стол, подготовьтесь: у вас обязательно будут просить рецепт.
Как приготовить хрустящие огурцы по классическому рецепту
Ингредиенты на одну трехлитровую банку:
- огурцы, чтобы полностью заполнить емкость;
- хрен, вишня и черна смородина (по два листа);
- укроп (два зонтика);
- два средних зубчика чеснока;
- мелкая соль (три ст. л.);
- вода;
- горький перец (1/2) – по желанию.
Способ приготовления:
- Помойте и предварительно замочите огурцы.
- На дно банки застелите листья хрена, смородины и вишни, туда же добавьте зонтики укропа.
- Крупными кусочками нарежьте чеснок и горький перец и добавьте в банку. Сверху тесно уложите огурцы.
- Полностью растворите соль в ледяной воде. Залейте раствор в банку, закройте капроновой крышкой и спрячьте в прохладное место.
Приготовьте также маринованные огурцы без уксуса, сахара и стерилизации по рецепту "Телеграфа". Этот быстрый и вкусный способ вам понравится.