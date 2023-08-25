Вам даже не придется стерилизовать банки: рецепт маринованных помидор на скорую руку
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Так вы будете мариновать помидоры каждый год
Маринованные помидоры – это один из любимых закусок зимой. Рецептов маринования томатов существует огромное количество, и все они по-своему хороши.
Однако сколько бы ни было рецептов, любимым все равно будет самый простой, без стерилизации банок. Именно такие помидоры мы сегодня с "Мета" и приготовим. Потратив минимум времени и ингредиентов, вы получите просто феерический результат.
Как быстро приготовить маринованные помидоры
Ингредиенты:
- помидоры — 2 кг;
- листья смородины и вишни;
- петрушка — 1 пучок;
- гвоздика — 3 шт.;
- перец черный — 15 горошинок;
- лук репчатый — 2 шт.;
- сахар-песок — 400 г;
- соль — 1 ст.л;
- уксус — 100 мл.
Способ приготовления:
- Тщательно очистите помидоры от возможных загрязнений.
- Банку помойте. На дно выложите листочки вишни, смородины, специи. Емность доверху заполните помидорами.
- Вскипятите воду и разведите в ней сахар, соль и уксус, растворите полностью и доведите до кипения.
- Залейте приготовленным маринадом баночки и плотно закатайте крышки. Отправьте их в кладовку или оставьте при комнатной температуре до полного остывания.
А хотите приготовить маринованные огурцы без уксуса, лимонной кислоты и стерилизации? Приготовьте их по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь.