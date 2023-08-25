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Вам даже не придется стерилизовать банки: рецепт маринованных помидор на скорую руку

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Простейший рецепт маринованных помидор
Простейший рецепт маринованных помидор. Фото Meta.ua

Так вы будете мариновать помидоры каждый год

Маринованные помидоры – это один из любимых закусок зимой. Рецептов маринования томатов существует огромное количество, и все они по-своему хороши.

Однако сколько бы ни было рецептов, любимым все равно будет самый простой, без стерилизации банок. Именно такие помидоры мы сегодня с "Мета" и приготовим. Потратив минимум времени и ингредиентов, вы получите просто феерический результат.

Как быстро приготовить маринованные помидоры

Ингредиенты:

  • помидоры — 2 кг;
  • листья смородины и вишни;
  • петрушка — 1 пучок;
  • гвоздика — 3 шт.;
  • перец черный — 15 горошинок;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • сахар-песок — 400 г;
  • соль — 1 ст.л;
  • уксус — 100 мл.

Способ приготовления:

  1. Тщательно очистите помидоры от возможных загрязнений.
  2. Банку помойте. На дно выложите листочки вишни, смородины, специи. Емность доверху заполните помидорами.
  3. Вскипятите воду и разведите в ней сахар, соль и уксус, растворите полностью и доведите до кипения.
  4. Залейте приготовленным маринадом баночки и плотно закатайте крышки. Отправьте их в кладовку или оставьте при комнатной температуре до полного остывания.

А хотите приготовить маринованные огурцы без уксуса, лимонной кислоты и стерилизации? Приготовьте их по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь.

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#Рецепт #Помидоры #Заготовки на зиму #Готовим дома