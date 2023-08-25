Вам даже не придется стерилизовать банки: рецепт маринованных помидор на скорую руку

Так вы будете мариновать помидоры каждый год

Маринованные помидоры – это один из любимых закусок зимой. Рецептов маринования томатов существует огромное количество, и все они по-своему хороши.

Однако сколько бы ни было рецептов, любимым все равно будет самый простой, без стерилизации банок. Именно такие помидоры мы сегодня с "Мета" и приготовим. Потратив минимум времени и ингредиентов, вы получите просто феерический результат.

Как быстро приготовить маринованные помидоры

Ингредиенты:

помидоры — 2 кг;

листья смородины и вишни;

петрушка — 1 пучок;

гвоздика — 3 шт.;

перец черный — 15 горошинок;

лук репчатый — 2 шт.;

сахар-песок — 400 г;

соль — 1 ст.л;

уксус — 100 мл.

Способ приготовления:

Тщательно очистите помидоры от возможных загрязнений. Банку помойте. На дно выложите листочки вишни, смородины, специи. Емность доверху заполните помидорами. Вскипятите воду и разведите в ней сахар, соль и уксус, растворите полностью и доведите до кипения. Залейте приготовленным маринадом баночки и плотно закатайте крышки. Отправьте их в кладовку или оставьте при комнатной температуре до полного остывания.

А хотите приготовить маринованные огурцы без уксуса, лимонной кислоты и стерилизации? Приготовьте их по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь.