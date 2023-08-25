Укр

Супервкусный и полезный: рецепт фантастического постного салата

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Простой и вкусный салат из свеклы
Простой и вкусный салат из свеклы

Воспользуйтесь сезоном и готовьте полезные постные блюда

С 14 по 28 августа в Украине длится Успенский пост. В эти дни верующие ограничивают свое питание, не употребляя мясные, рыбные и молочные блюда. Основную часть рациона составляют овощи, фрукты, ягоды, орехи, грибы.

Если вы ищете песни рецепты на праздничный стол или для семейного ужина, то салат от "Бабусиних рецептів" — именно для вас. Это полезное блюдо очень удачно объединило в себе сладкую свеклу с пикантным луком и острым чесноком. Попробуйте – и вы будете готовить такой салат каждый день.

Как приготовить свекольный салат

Ингредиенты:

  • свекла отварная – 350 г;
  • красный лук – 100 г;
  • консервированная кукуруза – 300 г;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • укроп – 1 пучок;
  • подсолнечное или оливковое масло – 30 мл;
  • соль – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Чистим лук, чеснок и отварную свеклу. Лук нарезаем полукольцами, чеснок режем мелко, а свеклу – небольшим кубиком. Мелко нарезаем укроп. Из консервированной кукурузы сливаем воду.
  2. Все подготовленные ингредиенты соединяем в салатнике.
  3. Заправляем салат растительным маслом, солим и тщательно перемешиваем и охлаждаем в холодильнике.

Кто не придерживается поста, может заменить в салате подсолнечное (оливковое) масло на сметану или домашний майонез по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.

Теги:
#Рецепт #Свекла #Салат #Успенский пост #Готовим дома