Супервкусный и полезный: рецепт фантастического постного салата
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Воспользуйтесь сезоном и готовьте полезные постные блюда
С 14 по 28 августа в Украине длится Успенский пост. В эти дни верующие ограничивают свое питание, не употребляя мясные, рыбные и молочные блюда. Основную часть рациона составляют овощи, фрукты, ягоды, орехи, грибы.
Если вы ищете песни рецепты на праздничный стол или для семейного ужина, то салат от "Бабусиних рецептів" — именно для вас. Это полезное блюдо очень удачно объединило в себе сладкую свеклу с пикантным луком и острым чесноком. Попробуйте – и вы будете готовить такой салат каждый день.
Как приготовить свекольный салат
Ингредиенты:
- свекла отварная – 350 г;
- красный лук – 100 г;
- консервированная кукуруза – 300 г;
- чеснок – 1 зубчик;
- укроп – 1 пучок;
- подсолнечное или оливковое масло – 30 мл;
- соль – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
- Чистим лук, чеснок и отварную свеклу. Лук нарезаем полукольцами, чеснок режем мелко, а свеклу – небольшим кубиком. Мелко нарезаем укроп. Из консервированной кукурузы сливаем воду.
- Все подготовленные ингредиенты соединяем в салатнике.
- Заправляем салат растительным маслом, солим и тщательно перемешиваем и охлаждаем в холодильнике.
Кто не придерживается поста, может заменить в салате подсолнечное (оливковое) масло на сметану или домашний майонез по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.