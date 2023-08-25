Супервкусный и полезный: рецепт фантастического постного салата

Воспользуйтесь сезоном и готовьте полезные постные блюда

С 14 по 28 августа в Украине длится Успенский пост. В эти дни верующие ограничивают свое питание, не употребляя мясные, рыбные и молочные блюда. Основную часть рациона составляют овощи, фрукты, ягоды, орехи, грибы.

Если вы ищете песни рецепты на праздничный стол или для семейного ужина, то салат от "Бабусиних рецептів" — именно для вас. Это полезное блюдо очень удачно объединило в себе сладкую свеклу с пикантным луком и острым чесноком. Попробуйте – и вы будете готовить такой салат каждый день.

Как приготовить свекольный салат

Ингредиенты:

свекла отварная – 350 г;

красный лук – 100 г;

консервированная кукуруза – 300 г;

чеснок – 1 зубчик;

укроп – 1 пучок;

подсолнечное или оливковое масло – 30 мл;

соль – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Чистим лук, чеснок и отварную свеклу. Лук нарезаем полукольцами, чеснок режем мелко, а свеклу – небольшим кубиком. Мелко нарезаем укроп. Из консервированной кукурузы сливаем воду. Все подготовленные ингредиенты соединяем в салатнике. Заправляем салат растительным маслом, солим и тщательно перемешиваем и охлаждаем в холодильнике.

Кто не придерживается поста, может заменить в салате подсолнечное (оливковое) масло на сметану или домашний майонез по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.