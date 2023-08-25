Омлет будет пышным как подушка: вам не понадобится ни сковорода, ни духовка
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Удивительный рецепт вкуснейшего завтрака
Завтрак – самый важный прием пищи. Его не стоит пропускать, потому что это заряд энергии на целый день. Завтрак должен быть питательным и вкусным, а если блюдо можно приготовить быстро – цены ему нет. А летом добавляется еще одна проблема – из-за жары не очень хочется жарить на сковороде или же включать духовку, поэтому желательно завтрак готовить просто.
Именно такое блюдо вместе с "Бабусиними рецептами" сегодня и приготовим. В это сложно поверить, но пышную яичницу можно приготовить достаточно быстро и для этого вам понадобятся только яйца, соль, молоко и сливочное масло. И самое главное – вы сможете сделать это без духовки и сковороды. Заинтересованы? Тогда идем готовить.
Как приготовить пышную яичницу.
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт.;
- соль – щепотка;
- молоко – 200 мл;
- сливочное масло – 30 г.
Способ приготовления:
- В миску разбиваем яйца, солим и выливаем молоко. Все ингредиенты взбиваем до однородного состояния. Массу переливаем в стеклянную тару соответствующего размера.
- В отдельную кастрюлю наливаем небольшое количество воды. Ставим стеклянную тару с яичной массой в кастрюлю. Разогреваем воду, а в яичную смесь тем временем добавляем сливочное масло.
- Кастрюлю с яичной смесью накрываем крышкой. На среднем огне доводим омлет до готовности – для этого вам понадобится 15 минут.
- Через указанное время готовый омлет снимаем с огня и подаем на стол.
А для детей можно приготовить сладкий омлет по рецепту "Телеграфа". Вам даже звать их не придется — детки прибегут сами.