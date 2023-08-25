Омлет будет пышным как подушка: вам не понадобится ни сковорода, ни духовка

Удивительный рецепт вкуснейшего завтрака

Завтрак – самый важный прием пищи. Его не стоит пропускать, потому что это заряд энергии на целый день. Завтрак должен быть питательным и вкусным, а если блюдо можно приготовить быстро – цены ему нет. А летом добавляется еще одна проблема – из-за жары не очень хочется жарить на сковороде или же включать духовку, поэтому желательно завтрак готовить просто.

Именно такое блюдо вместе с "Бабусиними рецептами" сегодня и приготовим. В это сложно поверить, но пышную яичницу можно приготовить достаточно быстро и для этого вам понадобятся только яйца, соль, молоко и сливочное масло. И самое главное – вы сможете сделать это без духовки и сковороды. Заинтересованы? Тогда идем готовить.

Как приготовить пышную яичницу.

Ингредиенты:

яйца – 4 шт.;

соль – щепотка;

молоко – 200 мл;

сливочное масло – 30 г.

Способ приготовления:

В миску разбиваем яйца, солим и выливаем молоко. Все ингредиенты взбиваем до однородного состояния. Массу переливаем в стеклянную тару соответствующего размера. В отдельную кастрюлю наливаем небольшое количество воды. Ставим стеклянную тару с яичной массой в кастрюлю. Разогреваем воду, а в яичную смесь тем временем добавляем сливочное масло. Кастрюлю с яичной смесью накрываем крышкой. На среднем огне доводим омлет до готовности – для этого вам понадобится 15 минут. Через указанное время готовый омлет снимаем с огня и подаем на стол.

А для детей можно приготовить сладкий омлет по рецепту "Телеграфа". Вам даже звать их не придется — детки прибегут сами.