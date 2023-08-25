Съедят как только отвернетесь: постный салат накормит всю семью
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Не блюдо, а золото
Отварной молодой картофель со сливочным маслом и укропом — это вкус, знакомый с детства. Однако картофель можно не только варить, но и запекать, миксовать с мятой или вкусно пожарить.
А вы пробовали салат из молодого картофеля? Попробуйте это блюдо по рецепту Shuba один раз — и вы будете готовить его весь сезон.
Как приготовить салат из молодого картофеля и овощей
Ингредиенты на 4 порции:
- картофель молодой — 800 г;
- малосольные огурцы — 2 шт.;
- редис — 150 г;
- зеленый горошек — 150 г;
- соль, перец черный молотый — по вкусу;
- лук зеленый — 30 г;
- зелень — 30 г.
Для соуса
- оливковое масло — 80 :мл;
- горчица — 10 г;
- уксус яблочный — 20 мл;
- чеснок, зубчики — 1 шт.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Картофель почистите, помойте и варите в течение 20 минут. Когда клубни остынут, разрежьте пополам и выложите в миску.
- Редис и огурцы помойте, обсушите. Редис нарежьте кружочками, огурцы — кубиками. Добавьте овощи в миску к картофелю.
- Туда же положите горошек, измельченный зеленый лук и зелень. Посолите, поперчите, все перемешайте.
- Для приготовления соуса смешайте растительное масло, горчицу, яблочный уксус, пропущенный через пресс чеснок. Посолите, перемешайте и полейте салат.
Сделать приготовление салата проще возможно — просто отварите картофель по материалам "Телеграфа". К тому же, картофель будет еще вкуснее.