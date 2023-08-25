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Съедят как только отвернетесь: постный салат накормит всю семью

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такого салата с молодым картофелем вы точно не ели
Такого салата с молодым картофелем вы точно не ели. Фото shuba.life

Не блюдо, а золото

Отварной молодой картофель со сливочным маслом и укропом — это вкус, знакомый с детства. Однако картофель можно не только варить, но и запекать, миксовать с мятой или вкусно пожарить.

А вы пробовали салат из молодого картофеля? Попробуйте это блюдо по рецепту Shuba один раз — и вы будете готовить его весь сезон.

Как приготовить салат из молодого картофеля и овощей

Ингредиенты на 4 порции:

  • картофель молодой — 800 г;
  • малосольные огурцы — 2 шт.;
  • редис — 150 г;
  • зеленый горошек — 150 г;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу;
  • лук зеленый — 30 г;
  • зелень — 30 г.

Для соуса

  • оливковое масло — 80 :мл;
  • горчица — 10 г;
  • уксус яблочный — 20 мл;
  • чеснок, зубчики — 1 шт.;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Картофель почистите, помойте и варите в течение 20 минут. Когда клубни остынут, разрежьте пополам и выложите в миску.
  2. Редис и огурцы помойте, обсушите. Редис нарежьте кружочками, огурцы — кубиками. Добавьте овощи в миску к картофелю.
  3. Туда же положите горошек, измельченный зеленый лук и зелень. Посолите, поперчите, все перемешайте.
  4. Для приготовления соуса смешайте растительное масло, горчицу, яблочный уксус, пропущенный через пресс чеснок. Посолите, перемешайте и полейте салат.

Сделать приготовление салата проще возможно — просто отварите картофель по материалам "Телеграфа". К тому же, картофель будет еще вкуснее.

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#Рецепт #Салат #Молодой картофель #Готовим дома