За каждый дома будут драться: бесподобный рецепт фаршированных помидоров с секретом
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Это блюдо можно есть как горячим, так и холодным
С 14 по 27 августа в Украине длится Успенский пост, в связи с чем христиане соблюдают ряд ограничений. В эти дни верующие ограничивают свое питание, не употребляя мясные, рыбные и молочные блюда. Основную часть рациона составляют овощи, фрукты, ягоды, орехи, грибы. И если вы ищете вкусные постные рецепты, то вам сюда.
Сегодня мы вместе с "Мета" предлагаем достойную замену любимым фаршированным перцам — фаршированные помидоры. Это блюдо очень популярно в Италии и не зря — оно не только умопомрачительно вкусное, но и потрясающе красивое. Попробуем?
Как приготовить фаршированные томаты с рисом
Ингредиенты:
- 6 больших круглых красных помидоров;
- 250 г круглого риса;
- 1 зубчик чеснока;
- 1 пучок петрушки;
- 2 веточки мяты;
- базилик;
- оливковое масло, соль, перец.
Способ приготовления:
- Вымойте и обсушите помидоры. Острым ножом отрежьте их примерно на две трети от высоты — так у вас получатся шляпки. Чайной ложкой осторожно извлеките мякоть, переверните помидоры вверх дном, чтобы стекла лишняя жидкость.
- Томатную мякоть перетрите через мелкое сито — у вас должна получиться масса без семян.
- Измельчите чеснок с мятой, базиликом и петрушкой и добавьте в томатную смесь.
- Поперчите, посолите сырой рис, добавьте в томатную смесь и оставьте настаиваться до часа.
- Противень застелите пергаментной бумагой и выложите помидоры.
- Смесью наполните томаты, прикрывая их отрезанными крышечками. Сбрызните их оливковым маслом и поставьте запекаться на 55 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.
Из помидор можно также приготовить аппетитную закуску по рецепту "Телеграфа". Это невероятно, но подается она в бокале!