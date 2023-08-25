За каждый дома будут драться: бесподобный рецепт фаршированных помидоров с секретом

Это блюдо можно есть как горячим, так и холодным

С 14 по 27 августа в Украине длится Успенский пост, в связи с чем христиане соблюдают ряд ограничений. В эти дни верующие ограничивают свое питание, не употребляя мясные, рыбные и молочные блюда. Основную часть рациона составляют овощи, фрукты, ягоды, орехи, грибы. И если вы ищете вкусные постные рецепты, то вам сюда.

Сегодня мы вместе с "Мета" предлагаем достойную замену любимым фаршированным перцам — фаршированные помидоры. Это блюдо очень популярно в Италии и не зря — оно не только умопомрачительно вкусное, но и потрясающе красивое. Попробуем?

Как приготовить фаршированные томаты с рисом

Ингредиенты:

6 больших круглых красных помидоров;

250 г круглого риса;

1 зубчик чеснока;

1 пучок петрушки;

2 веточки мяты;

базилик;

оливковое масло, соль, перец.

Способ приготовления:

Вымойте и обсушите помидоры. Острым ножом отрежьте их примерно на две трети от высоты — так у вас получатся шляпки. Чайной ложкой осторожно извлеките мякоть, переверните помидоры вверх дном, чтобы стекла лишняя жидкость. Томатную мякоть перетрите через мелкое сито — у вас должна получиться масса без семян. Измельчите чеснок с мятой, базиликом и петрушкой и добавьте в томатную смесь. Поперчите, посолите сырой рис, добавьте в томатную смесь и оставьте настаиваться до часа. Противень застелите пергаментной бумагой и выложите помидоры. Смесью наполните томаты, прикрывая их отрезанными крышечками. Сбрызните их оливковым маслом и поставьте запекаться на 55 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.

Из помидор можно также приготовить аппетитную закуску по рецепту "Телеграфа". Это невероятно, но подается она в бокале!