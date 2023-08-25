Кабачковые лодочки: рецепт сытного семейного ужина за копейки
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Это блюдо можно есть как горячим, так и холодным
Кажется, кабачок – лидер среди сезонных блюд. Из этого овоща можно приготовить невероятное количество блюд — от кабачков фри до невероятной икры.
Однако рецепт кабачковых лодочек от Shuba — это нечто невероятное! Буквально из нескольких простых продуктов вы приготовите настолько потрясающие фаршированные овощи, что оторваться будет невозможно!
Как приготовить кабачковые лодочки
Ингредиенты на 4 порции:
- кабачки — 5 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- чеснок, зубчики — 3 шт.;
- томаты — 1 шт.;
- мясной фарш — 400 г;
- сметана 20% — 2 ст. л.;
- твердый тертый сыр — 50 г;
- растительное масло, соль, перец черный молотый, паприка молотая, базилик сушеный — по вкусу.
Для соуса:
- сметана 20% — 150 г;
- укроп, пучок — 0.5 шт.;
- чеснок — 2 шт.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Разрежьте кабачки пополам, вырежьте сердцевину (но не всю) и отложите в отдельную миску.
- Очистите и измельчите лук и чеснок. Поджарьте их на разогретой с растительным маслом сковороде до золотистого цвета в течение 5-7 минут.
- Измельчите мякоть кабачков, нарежьте помидор на небольшие квадратики. Добавьте в сковороду, перемешайте и тушите 10 минут.
- К полученной смеси добавьте фарш, перемешайте все ингредиенты и тушите еще 15 минут.
- Смесь посолите, поперчите, добавьте базилик, паприку и сметану, перемешайте и начините этой смесью кабачковые лодочки. Сверху присыпьте натертым сыром.
- Выложите лодочки в смазанную форму для запекания и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
- Для соуса смешайте сметану, измельченный укроп и чеснок, посолите.
- Подавайте готовые кабачковые лодочки со сметанным соусом. Приятного аппетита!
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