Кабачковые лодочки: рецепт сытного семейного ужина за копейки

Это блюдо можно есть как горячим, так и холодным

Кажется, кабачок – лидер среди сезонных блюд. Из этого овоща можно приготовить невероятное количество блюд — от кабачков фри до невероятной икры.

Однако рецепт кабачковых лодочек от Shuba — это нечто невероятное! Буквально из нескольких простых продуктов вы приготовите настолько потрясающие фаршированные овощи, что оторваться будет невозможно!

Как приготовить кабачковые лодочки

Ингредиенты на 4 порции:

кабачки — 5 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок, зубчики — 3 шт.;

томаты — 1 шт.;

мясной фарш — 400 г;

сметана 20% — 2 ст. л.;

твердый тертый сыр — 50 г;

растительное масло, соль, перец черный молотый, паприка молотая, базилик сушеный — по вкусу.

Для соуса:

сметана 20% — 150 г;

укроп, пучок — 0.5 шт.;

чеснок — 2 шт.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Разрежьте кабачки пополам, вырежьте сердцевину (но не всю) и отложите в отдельную миску. Очистите и измельчите лук и чеснок. Поджарьте их на разогретой с растительным маслом сковороде до золотистого цвета в течение 5-7 минут. Измельчите мякоть кабачков, нарежьте помидор на небольшие квадратики. Добавьте в сковороду, перемешайте и тушите 10 минут. К полученной смеси добавьте фарш, перемешайте все ингредиенты и тушите еще 15 минут. Смесь посолите, поперчите, добавьте базилик, паприку и сметану, перемешайте и начините этой смесью кабачковые лодочки. Сверху присыпьте натертым сыром. Выложите лодочки в смазанную форму для запекания и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Для соуса смешайте сметану, измельченный укроп и чеснок, посолите. Подавайте готовые кабачковые лодочки со сметанным соусом. Приятного аппетита!

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