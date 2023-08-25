Укр

Кабачковые лодочки: рецепт сытного семейного ужина за копейки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Фаршированные кабачковые лодочки сразят всех!
Фаршированные кабачковые лодочки сразят всех!. Фото shuba.life

Это блюдо можно есть как горячим, так и холодным

Кажется, кабачок – лидер среди сезонных блюд. Из этого овоща можно приготовить невероятное количество блюд — от кабачков фри до невероятной икры.

Однако рецепт кабачковых лодочек от Shuba — это нечто невероятное! Буквально из нескольких простых продуктов вы приготовите настолько потрясающие фаршированные овощи, что оторваться будет невозможно!

Как приготовить кабачковые лодочки

Ингредиенты на 4 порции:

  • кабачки — 5 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • чеснок, зубчики — 3 шт.;
  • томаты — 1 шт.;
  • мясной фарш — 400 г;
  • сметана 20% — 2 ст. л.;
  • твердый тертый сыр — 50 г;
  • растительное масло, соль, перец черный молотый, паприка молотая, базилик сушеный — по вкусу.

Для соуса:

  • сметана 20% — 150 г;
  • укроп, пучок — 0.5 шт.;
  • чеснок — 2 шт.;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Разрежьте кабачки пополам, вырежьте сердцевину (но не всю) и отложите в отдельную миску.
  2. Очистите и измельчите лук и чеснок. Поджарьте их на разогретой с растительным маслом сковороде до золотистого цвета в течение 5-7 минут.
  3. Измельчите мякоть кабачков, нарежьте помидор на небольшие квадратики. Добавьте в сковороду, перемешайте и тушите 10 минут.
  4. К полученной смеси добавьте фарш, перемешайте все ингредиенты и тушите еще 15 минут.
  5. Смесь посолите, поперчите, добавьте базилик, паприку и сметану, перемешайте и начините этой смесью кабачковые лодочки. Сверху присыпьте натертым сыром.
  6. Выложите лодочки в смазанную форму для запекания и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
  7. Для соуса смешайте сметану, измельченный укроп и чеснок, посолите.
  8. Подавайте готовые кабачковые лодочки со сметанным соусом. Приятного аппетита!

Из этого овоща можно приготовить также непревзойденные кабачки по-французски по рецепту "Телеграфа". Попробуйте — и вы не пожалеете!

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Готовим дома