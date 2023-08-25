Гора котлет из горсти фарша и двух луковиц: проще рецепта вы не найдете
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Вы больше не будете готовить по-другому
Котлеты – одно из самых популярных блюд. Их готовят на семейный обед или ужин, в офис для перекуса и на праздничный стол. Конечно, у каждого кулинара существуют свои проверенные рецепты биточков для вкуса и сочности. Но традиционно традиционный рецепт котлет содержит фарш, лук, яичка и хлеб.
Возможно ли приготовить котлеты без яиц и хлеба? Today делится таким рецептом. Для пышных и сочных котлет вам понадобится только фарш, лук, вода, соль и специи. Заинтригованы? Тогда идем готовить.
Как приготовить котлеты без яиц и хлеба
Ингредиенты:
- 0,5 кг мясного фарша ассорти;
- 2 большие головки репчатого лука;
- 2 столовые ложки ледяной воды;
- соль и специи по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Лук очистите, вымойте и нарежьте мелкими кубиками. Половину измельченного лука пассируйте на растительном масле.
- Сырой и жареный лук смешайте с мясным фаршем.
- Туда же добавьте воду, специи, соль, перемешайте все.
- Сложите фарш в плотный полиэтиленовый пакет и в течение пяти минут отбивайте пакет с мясом о поверхность стола – у вас должен получиться очень плотный ком фарша.
- Переложите мясо в миску, разделите на небольшие кусочки и сформуйте из них котлетки.
- Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки. Затем переложите в глубокий сотейник и потушите с водой или запеките в духовке.
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