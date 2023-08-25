Гора котлет из горсти фарша и двух луковиц: проще рецепта вы не найдете

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Котлеты – одно из самых популярных блюд. Их готовят на семейный обед или ужин, в офис для перекуса и на праздничный стол. Конечно, у каждого кулинара существуют свои проверенные рецепты биточков для вкуса и сочности. Но традиционно традиционный рецепт котлет содержит фарш, лук, яичка и хлеб.

Возможно ли приготовить котлеты без яиц и хлеба? Today делится таким рецептом. Для пышных и сочных котлет вам понадобится только фарш, лук, вода, соль и специи. Заинтригованы? Тогда идем готовить.

Как приготовить котлеты без яиц и хлеба

Ингредиенты:

0,5 кг мясного фарша ассорти;

2 большие головки репчатого лука;

2 столовые ложки ледяной воды;

соль и специи по своему вкусу.

Способ приготовления:

Лук очистите, вымойте и нарежьте мелкими кубиками. Половину измельченного лука пассируйте на растительном масле. Сырой и жареный лук смешайте с мясным фаршем. Туда же добавьте воду, специи, соль, перемешайте все. Сложите фарш в плотный полиэтиленовый пакет и в течение пяти минут отбивайте пакет с мясом о поверхность стола – у вас должен получиться очень плотный ком фарша. Переложите мясо в миску, разделите на небольшие кусочки и сформуйте из них котлетки. Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки. Затем переложите в глубокий сотейник и потушите с водой или запеките в духовке.

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