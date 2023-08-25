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Гора котлет из горсти фарша и двух луковиц: проще рецепта вы не найдете

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Идеальные котлеты можно приготовить из четырех ингредиентов
Идеальные котлеты можно приготовить из четырех ингредиентов. Фото today.ua

Вы больше не будете готовить по-другому

Котлеты – одно из самых популярных блюд. Их готовят на семейный обед или ужин, в офис для перекуса и на праздничный стол. Конечно, у каждого кулинара существуют свои проверенные рецепты биточков для вкуса и сочности. Но традиционно традиционный рецепт котлет содержит фарш, лук, яичка и хлеб.

Возможно ли приготовить котлеты без яиц и хлеба? Today делится таким рецептом. Для пышных и сочных котлет вам понадобится только фарш, лук, вода, соль и специи. Заинтригованы? Тогда идем готовить.

Как приготовить котлеты без яиц и хлеба

Ингредиенты:

  • 0,5 кг мясного фарша ассорти;
  • 2 большие головки репчатого лука;
  • 2 столовые ложки ледяной воды;
  • соль и специи по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Лук очистите, вымойте и нарежьте мелкими кубиками. Половину измельченного лука пассируйте на растительном масле.
  2. Сырой и жареный лук смешайте с мясным фаршем.
  3. Туда же добавьте воду, специи, соль, перемешайте все.
  4. Сложите фарш в плотный полиэтиленовый пакет и в течение пяти минут отбивайте пакет с мясом о поверхность стола – у вас должен получиться очень плотный ком фарша.
  5. Переложите мясо в миску, разделите на небольшие кусочки и сформуйте из них котлетки.
  6. Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки. Затем переложите в глубокий сотейник и потушите с водой или запеките в духовке.

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