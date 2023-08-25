"Коровка" получится не хуже магазинной: простой рецепт из четырех ингредиентов
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Дорогу в отдел конфет забудут даже дети
Что делать, если надоели даже любимые торты, пирожные и пироги? Можно приготовить домашние конфеты. Как только вы убедитесь, что готовить их просто и быстро, вы забудете дорогу в магазин.
По рецепту от "1 хвилина" для незабываемого вкуса вам достаточно будет лишь 4 простых ингредиента — и ваша "Коровка" будет не хуже магазина. Сладкие конфеты будут просто таять во рту и ни одна другая вкуснятина не сможет их затмить.
Как приготовить конфеты "Коровка"
Ингредиенты:
- 150 г сгущенки;
- 150 мл молока;
- 75 г сливочного масла;
- 400 г сахара.
Способ приготовления:
- В сотейнике превратите сахар в карамель. Добавьте 100 г сахара и варите на слабом огне.
- Когда масса станет карамельным цветом, добавьте оставшийся сахар и влейте теплое молоко, сливочное масло и сгущенку. Варите на слабом огне полчаса, постоянно помешивая. Как только смесь загустела, потемнела и уварилась – карамель готова.
- Получившуюся карамель взбивайте миксером минут 5 до загустения.
- Застелите форму пищевой пленкой, вылейте в нее конфетную массу.
- Когда карамель станет комнатной температуры, поставьте ее в холодильник. Охлажденную карамель нарежьте ножом и готовые конфеты подавайте к столу.
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