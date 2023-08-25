"Коровка" получится не хуже магазинной: простой рецепт из четырех ингредиентов

Дорогу в отдел конфет забудут даже дети

Что делать, если надоели даже любимые торты, пирожные и пироги? Можно приготовить домашние конфеты. Как только вы убедитесь, что готовить их просто и быстро, вы забудете дорогу в магазин.

По рецепту от "1 хвилина" для незабываемого вкуса вам достаточно будет лишь 4 простых ингредиента — и ваша "Коровка" будет не хуже магазина. Сладкие конфеты будут просто таять во рту и ни одна другая вкуснятина не сможет их затмить.

Как приготовить конфеты "Коровка"

Ингредиенты:

150 г сгущенки;

150 мл молока;

75 г сливочного масла;

400 г сахара.

Способ приготовления:

В сотейнике превратите сахар в карамель. Добавьте 100 г сахара и варите на слабом огне. Когда масса станет карамельным цветом, добавьте оставшийся сахар и влейте теплое молоко, сливочное масло и сгущенку. Варите на слабом огне полчаса, постоянно помешивая. Как только смесь загустела, потемнела и уварилась – карамель готова. Получившуюся карамель взбивайте миксером минут 5 до загустения. Застелите форму пищевой пленкой, вылейте в нее конфетную массу. Когда карамель станет комнатной температуры, поставьте ее в холодильник. Охлажденную карамель нарежьте ножом и готовые конфеты подавайте к столу.

Если понравилось чувствовать себя в роли кондитера, приготовьте также полезные конфеты по рецепту "Телеграфа". За 15 минут вы получите невероятные сладости!