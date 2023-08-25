Идеально к посту: каждый спросит рецепт этого пирога с кабачками

Такая соленая выпечка понравится как детям, так и взрослым

Мы рассказывали, как приготовить вкусную постную яблочную запеканку. Теперь делимся рецептом соленого блюда без животных компонентов.

Для приготовления понадобится веганский творог. В общем, пирог очень простой и быстрый в приготовлении. Он вкусен как горячим, так и остывшим, а подавать его можно на любой прием пищи. Рецептом поделились на портале SHUBA.

Ингредиенты:

Лен, семена – 3 ст. л.

Кабачки – 1 шт.

Зелень — по вкусу

Мука пшеничная — 200 г

Разрыхлитель — 10 г

Масло подсолнечное — 60 мл

Соль, перец — по вкусу

Веганский сыр — 100 г

Способ приготовления:

Льняное семя измельчаем – в блендере или кофемолке. Заливаем его 120 мл воды и оставляем на 2 часа. Кабачок и зелень моем, сушим. Кабачок чистим и натираем на средней терке. Зелень мелко нарезаем. В миску просеиваем муку, добавляем кабачок, зелень, льняное семя, разрыхлитель и масло. Солим, перчим и хорошо перемешиваем. Форму для запекания смазываем растительным маслом и застилаем пергаментом. Помещаем в нее тесто и посыпаем натертым на средней терке сыром. Выпекаем пирог в разогретой до 200°C духовке 50 минут. Когда он спечется, даем немного остыть и нарезаем порционными кусочками.

Блюдо получается очень вкусное и питательное. Также мы рассказывали, как приготовить постный салат.