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Идеально к посту: каждый спросит рецепт этого пирога с кабачками

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Пирог получается очень сытным Новость обновлена 25 августа 2023, 13:29
Пирог получается очень сытным. Фото shuba.life

Такая соленая выпечка понравится как детям, так и взрослым

Мы рассказывали, как приготовить вкусную постную яблочную запеканку. Теперь делимся рецептом соленого блюда без животных компонентов.

Для приготовления понадобится веганский творог. В общем, пирог очень простой и быстрый в приготовлении. Он вкусен как горячим, так и остывшим, а подавать его можно на любой прием пищи. Рецептом поделились на портале SHUBA.

Ингредиенты:

  • Лен, семена – 3 ст. л.
  • Кабачки – 1 шт.
  • Зелень — по вкусу
  • Мука пшеничная — 200 г
  • Разрыхлитель — 10 г
  • Масло подсолнечное — 60 мл
  • Соль, перец — по вкусу
  • Веганский сыр — 100 г

Способ приготовления:

  1. Льняное семя измельчаем – в блендере или кофемолке. Заливаем его 120 мл воды и оставляем на 2 часа.
  2. Кабачок и зелень моем, сушим. Кабачок чистим и натираем на средней терке. Зелень мелко нарезаем.
  3. В миску просеиваем муку, добавляем кабачок, зелень, льняное семя, разрыхлитель и масло. Солим, перчим и хорошо перемешиваем.
  4. Форму для запекания смазываем растительным маслом и застилаем пергаментом. Помещаем в нее тесто и посыпаем натертым на средней терке сыром.
  5. Выпекаем пирог в разогретой до 200°C духовке 50 минут. Когда он спечется, даем немного остыть и нарезаем порционными кусочками.

Блюдо получается очень вкусное и питательное. Также мы рассказывали, как приготовить постный салат.

Теги:
#Кабачки #Пирог #Піст #Пиріг