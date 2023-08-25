Идеально к посту: каждый спросит рецепт этого пирога с кабачками
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Такая соленая выпечка понравится как детям, так и взрослым
Мы рассказывали, как приготовить вкусную постную яблочную запеканку. Теперь делимся рецептом соленого блюда без животных компонентов.
Для приготовления понадобится веганский творог. В общем, пирог очень простой и быстрый в приготовлении. Он вкусен как горячим, так и остывшим, а подавать его можно на любой прием пищи. Рецептом поделились на портале SHUBA.
Ингредиенты:
- Лен, семена – 3 ст. л.
- Кабачки – 1 шт.
- Зелень — по вкусу
- Мука пшеничная — 200 г
- Разрыхлитель — 10 г
- Масло подсолнечное — 60 мл
- Соль, перец — по вкусу
- Веганский сыр — 100 г
Способ приготовления:
- Льняное семя измельчаем – в блендере или кофемолке. Заливаем его 120 мл воды и оставляем на 2 часа.
- Кабачок и зелень моем, сушим. Кабачок чистим и натираем на средней терке. Зелень мелко нарезаем.
- В миску просеиваем муку, добавляем кабачок, зелень, льняное семя, разрыхлитель и масло. Солим, перчим и хорошо перемешиваем.
- Форму для запекания смазываем растительным маслом и застилаем пергаментом. Помещаем в нее тесто и посыпаем натертым на средней терке сыром.
- Выпекаем пирог в разогретой до 200°C духовке 50 минут. Когда он спечется, даем немного остыть и нарезаем порционными кусочками.
Блюдо получается очень вкусное и питательное. Также мы рассказывали, как приготовить постный салат.