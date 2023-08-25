Просто добавьте немного чая: удивительный маринад для скумбрии

Прекрасная закуска к праздничному столу и не только

Мы рассказывали об интересном маринаде для сельди с кетчупом. Теперь рассказываем, как вкусно замариновать скумбрию.

Рыбка получается душистая, малосоленая и невероятно вкусная. С виду она как копченая, прекрасно подойдет как к праздничному столу, так и просто к перекусу. На ProstoWay рассказали, как засолить скумбрию в рассоле.

Ингредиенты:

Скумбрия – 1 шт.

Вода – 1 литр

Сахар – 2 стол.л

Соль (без горки) 2 стол. л.

Черный чай – 2 стола. л

Луковая шелуха — 2 горсти

Лавровый лист – 2 шт.

Кинза, кориандр (в зернах) – 1 чайн. л.

Гвоздика (несколько бутонов), душистый перец — по вкусу

Способ приготовления:

Скумбрию размораживаем и чистим. Отрезаем голову или удаляем жабры. Для рассола смешиваем все ингредиенты (кроме рыбки) и доводим до кипения. Жидкость перед использованием должна охладиться и настояться. Процеживаем маринад и заливаем им рыбку. Выдерживаем скумбрию в рассоле в течение 2-3 дней. За это время несколько раз ее переворачиваем. Готовую рыбку обсушиваем от рассола бумажными салфетками. Нарезаем ее удобными кусочками и подаем.

Очень вкусно есть ее с маринованным лучком. Можно взять сразу несколько рыб, и умножить на это количество все ингредиенты, чтобы закуски получилось больше. Также мы делились рецептом очень питательной рыбной намазки на бутерброды.