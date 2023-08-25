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Просто добавьте немного чая: удивительный маринад для скумбрии

Автор
Мария Дума Мария Дума
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От такой рыбки никто не откажется
От такой рыбки никто не откажется. Фото cookpad.com

Прекрасная закуска к праздничному столу и не только

Мы рассказывали об интересном маринаде для сельди с кетчупом. Теперь рассказываем, как вкусно замариновать скумбрию.

Рыбка получается душистая, малосоленая и невероятно вкусная. С виду она как копченая, прекрасно подойдет как к праздничному столу, так и просто к перекусу. На ProstoWay рассказали, как засолить скумбрию в рассоле.

Ингредиенты:

  • Скумбрия – 1 шт.
  • Вода – 1 литр
  • Сахар – 2 стол.л
  • Соль (без горки) 2 стол. л.
  • Черный чай – 2 стола. л
  • Луковая шелуха — 2 горсти
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Кинза, кориандр (в зернах) – 1 чайн. л.
  • Гвоздика (несколько бутонов), душистый перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Скумбрию размораживаем и чистим. Отрезаем голову или удаляем жабры.
  2. Для рассола смешиваем все ингредиенты (кроме рыбки) и доводим до кипения. Жидкость перед использованием должна охладиться и настояться.
  3. Процеживаем маринад и заливаем им рыбку. Выдерживаем скумбрию в рассоле в течение 2-3 дней. За это время несколько раз ее переворачиваем.
  4. Готовую рыбку обсушиваем от рассола бумажными салфетками. Нарезаем ее удобными кусочками и подаем.

Очень вкусно есть ее с маринованным лучком. Можно взять сразу несколько рыб, и умножить на это количество все ингредиенты, чтобы закуски получилось больше. Также мы делились рецептом очень питательной рыбной намазки на бутерброды.

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#Рецепт #Рыба #Закуска #Скумбрия #Маринад