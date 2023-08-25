Просто добавьте немного чая: удивительный маринад для скумбрии
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Прекрасная закуска к праздничному столу и не только
Мы рассказывали об интересном маринаде для сельди с кетчупом. Теперь рассказываем, как вкусно замариновать скумбрию.
Рыбка получается душистая, малосоленая и невероятно вкусная. С виду она как копченая, прекрасно подойдет как к праздничному столу, так и просто к перекусу. На ProstoWay рассказали, как засолить скумбрию в рассоле.
Ингредиенты:
- Скумбрия – 1 шт.
- Вода – 1 литр
- Сахар – 2 стол.л
- Соль (без горки) 2 стол. л.
- Черный чай – 2 стола. л
- Луковая шелуха — 2 горсти
- Лавровый лист – 2 шт.
- Кинза, кориандр (в зернах) – 1 чайн. л.
- Гвоздика (несколько бутонов), душистый перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Скумбрию размораживаем и чистим. Отрезаем голову или удаляем жабры.
- Для рассола смешиваем все ингредиенты (кроме рыбки) и доводим до кипения. Жидкость перед использованием должна охладиться и настояться.
- Процеживаем маринад и заливаем им рыбку. Выдерживаем скумбрию в рассоле в течение 2-3 дней. За это время несколько раз ее переворачиваем.
- Готовую рыбку обсушиваем от рассола бумажными салфетками. Нарезаем ее удобными кусочками и подаем.
Очень вкусно есть ее с маринованным лучком. Можно взять сразу несколько рыб, и умножить на это количество все ингредиенты, чтобы закуски получилось больше. Также мы делились рецептом очень питательной рыбной намазки на бутерброды.