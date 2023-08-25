Без уксуса и стерилизации: дедовский способ заготовки помидоров на зиму

Попробуйте – и будете делать так постоянно

Мы рассказывали, как вкусно закрыть помидоры на зиму — с морковным ботвой или классические — с луком, томаты получаются удивительно вкусные. Но есть способ, которым издавна пользовались наши предки – это квашение.

Рецепт очень прост – такие томаты квасятся в ведре, без уксуса и стерилизации. Они станут отличной закруткой на зиму и хорошей закуской к любому столу. к их приготовить, рассказали на smachnonews.24tv.ua.

Ингредиенты:

4,5 килограмма помидоров;

1 пучок стебля сельдерея;

1 – 3 головки чеснока;

3 – 4 штуки острого перца;

30 – 40 граммов хрена;

зелень укропа.

Способ приготовления:

Помидоры моем под проточной водой, каждый томат прокалываем в нескольких местах. Делаем это ножом или зубочисткой. Укроп, сельдерей, острый перец и хрен моем. Чеснок чистим. Нарезаем все произвольными кусочками. Из острого перца удаляем семена. Берем чистое ведро. На дно выкладываем понемногу: укропа, сельдерея, хрена, острого перца и чеснока. Закрываем это слоем помидоров. Повторяем слои, пока емкость не заполнится. В кастрюлю наливаем некипяченую воду. Добавляем соль и сахар, перемешиваем до растворения. Заливаем помидоры маринадом. Сверху накрываем тарелкой и ставим пресс – чтобы помидоры были под слоем маринада. Оставляем в таком виде томаты при комнатной температуре на 5 – 7 дней. Затем убираем заготовку на хранение – в холодильник или погреб.

Такие помидорчики получаются очень вкусными – никто не откажется. Также мы рассказывали, как закрыть интересное кабачковое лечо на зиму.