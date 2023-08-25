Без уксуса и стерилизации: дедовский способ заготовки помидоров на зиму
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Попробуйте – и будете делать так постоянно
Мы рассказывали, как вкусно закрыть помидоры на зиму — с морковным ботвой или классические — с луком, томаты получаются удивительно вкусные. Но есть способ, которым издавна пользовались наши предки – это квашение.
Рецепт очень прост – такие томаты квасятся в ведре, без уксуса и стерилизации. Они станут отличной закруткой на зиму и хорошей закуской к любому столу. к их приготовить, рассказали на smachnonews.24tv.ua.
Ингредиенты:
- 4,5 килограмма помидоров;
- 1 пучок стебля сельдерея;
- 1 – 3 головки чеснока;
- 3 – 4 штуки острого перца;
- 30 – 40 граммов хрена;
- зелень укропа.
Способ приготовления:
- Помидоры моем под проточной водой, каждый томат прокалываем в нескольких местах. Делаем это ножом или зубочисткой.
- Укроп, сельдерей, острый перец и хрен моем. Чеснок чистим. Нарезаем все произвольными кусочками. Из острого перца удаляем семена.
- Берем чистое ведро. На дно выкладываем понемногу: укропа, сельдерея, хрена, острого перца и чеснока. Закрываем это слоем помидоров. Повторяем слои, пока емкость не заполнится.
- В кастрюлю наливаем некипяченую воду. Добавляем соль и сахар, перемешиваем до растворения.
- Заливаем помидоры маринадом. Сверху накрываем тарелкой и ставим пресс – чтобы помидоры были под слоем маринада.
- Оставляем в таком виде томаты при комнатной температуре на 5 – 7 дней. Затем убираем заготовку на хранение – в холодильник или погреб.
Такие помидорчики получаются очень вкусными – никто не откажется. Также мы рассказывали, как закрыть интересное кабачковое лечо на зиму.