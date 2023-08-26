Приготовит даже тот, кто не любит возиться с тестом: фантастический рецепт орехового печенья
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Необычный вариант сладости
Во вторник, 29 августа, в Украине празднуют Ореховый Спас. Праздник получил такое название, потому что в эти дни созревают различные виды орехов, поэтому традиционным на этот праздник готовят ореховые десерты.
Именно поэтому с "Бабусиними рецептами" мы предлагаем мягкое печенье с грецкими орехами. Готовить его так просто, что с этим справится даже неопытный кулинар, а времени на это уйдет совсем мало. Попробуем?
Как приготовить мягкое печенье с орехами
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – 100 г;
- масло подсолнечное – 120 мл;
- разрыхлитель – 1.5 ч. л.;
- мука – 200 г;
- ванильный сахар – 1 ч. л.;
- грецкие орехи – 50 г.
Для посыпки:
- сахар+корица.
Способ приготовления:
- В глубокую миску вбиваем яйцо. Солим, добавляем сахар, ванильный сахар, вливаем растительное масло. Все размешиваем венчиком до однородной массы.
- В массу просеиваем муку с разрыхлителем и замешиваем мягкое липкое тесто. Добавляем измельченные орехи и перемешиваем.
- Для посыпки смешиваем сахар и корицу.
- Тесто делим на небольшие кусочки. Каждый кусочек скатываем в шарик, формируем из него печенье и погружаем одной стороной в сахар с корицей.
- Печенье выкладываем на небольшом расстоянии на застеленный пергаментом противень. Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 15-20 минут. Готовое печенье перекладываем в тарелку.
Чтобы быстро расколоть грецкие орехи для этого печенья, воспользуйтесь лайфхаком "Телеграфа". Так вы значительно упростите себе процесс приготовления десерта.