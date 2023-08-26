Укр

Приготовит даже тот, кто не любит возиться с тестом: фантастический рецепт орехового печенья

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Мягкое печенье с орехами съедят моментально
Мягкое печенье с орехами съедят моментально. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Необычный вариант сладости

Во вторник, 29 августа, в Украине празднуют Ореховый Спас. Праздник получил такое название, потому что в эти дни созревают различные виды орехов, поэтому традиционным на этот праздник готовят ореховые десерты.

Именно поэтому с "Бабусиними рецептами" мы предлагаем мягкое печенье с грецкими орехами. Готовить его так просто, что с этим справится даже неопытный кулинар, а времени на это уйдет совсем мало. Попробуем?

Как приготовить мягкое печенье с орехами

Ингредиенты:

  • яйцо – 1 шт.;
  • сахар – 100 г;
  • масло подсолнечное – 120 мл;
  • разрыхлитель – 1.5 ч. л.;
  • мука – 200 г;
  • ванильный сахар – 1 ч. л.;
  • грецкие орехи – 50 г.

Для посыпки:

  • сахар+корица.

Способ приготовления:

  1. В глубокую миску вбиваем яйцо. Солим, добавляем сахар, ванильный сахар, вливаем растительное масло. Все размешиваем венчиком до однородной массы.
  2. В массу просеиваем муку с разрыхлителем и замешиваем мягкое липкое тесто. Добавляем измельченные орехи и перемешиваем.
  3. Для посыпки смешиваем сахар и корицу.
  4. Тесто делим на небольшие кусочки. Каждый кусочек скатываем в шарик, формируем из него печенье и погружаем одной стороной в сахар с корицей.
  5. Печенье выкладываем на небольшом расстоянии на застеленный пергаментом противень. Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 15-20 минут. Готовое печенье перекладываем в тарелку.

Чтобы быстро расколоть грецкие орехи для этого печенья, воспользуйтесь лайфхаком "Телеграфа". Так вы значительно упростите себе процесс приготовления десерта.

Теги:
#Рецепт #Печенье #Орехи #Ореховый Спас #Готовим дома