Приготовит даже тот, кто не любит возиться с тестом: фантастический рецепт орехового печенья

Необычный вариант сладости

Во вторник, 29 августа, в Украине празднуют Ореховый Спас. Праздник получил такое название, потому что в эти дни созревают различные виды орехов, поэтому традиционным на этот праздник готовят ореховые десерты.

Именно поэтому с "Бабусиними рецептами" мы предлагаем мягкое печенье с грецкими орехами. Готовить его так просто, что с этим справится даже неопытный кулинар, а времени на это уйдет совсем мало. Попробуем?

Как приготовить мягкое печенье с орехами

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.;

сахар – 100 г;

масло подсолнечное – 120 мл;

разрыхлитель – 1.5 ч. л.;

мука – 200 г;

ванильный сахар – 1 ч. л.;

грецкие орехи – 50 г.

Для посыпки:

сахар+корица.

Способ приготовления:

В глубокую миску вбиваем яйцо. Солим, добавляем сахар, ванильный сахар, вливаем растительное масло. Все размешиваем венчиком до однородной массы. В массу просеиваем муку с разрыхлителем и замешиваем мягкое липкое тесто. Добавляем измельченные орехи и перемешиваем. Для посыпки смешиваем сахар и корицу. Тесто делим на небольшие кусочки. Каждый кусочек скатываем в шарик, формируем из него печенье и погружаем одной стороной в сахар с корицей. Печенье выкладываем на небольшом расстоянии на застеленный пергаментом противень. Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 15-20 минут. Готовое печенье перекладываем в тарелку.

Чтобы быстро расколоть грецкие орехи для этого печенья, воспользуйтесь лайфхаком "Телеграфа". Так вы значительно упростите себе процесс приготовления десерта.