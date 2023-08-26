Обед в считанные минуты: идеальный рецепт постных вареников
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Постное и полезное блюдо накормит всю семью
С 14 по 28 августа христиане соблюдают ряд ограничений в связи с Успенским постом. В эти дни верующие не употребляют мясные, рыбные и молочные блюда. Основную часть рациона составляют овощи, фрукты, ягоды, орехи, грибы, а потому актуальны простые постные рецепты.
Для разнообразия постного меню вместе со Storinka предлагаем приготовить постные вареники. Начинкой для таких вареников станет жареная квашеная капуста. Конечно, к начинке можно добавить сушеные травы или зелень. Но лучше зеленью посыпать вареники при подаче на стол — так удастся сохранить все полезные в ней вещества.
Как приготовить вареники с жареной квашеной капустой
Ингредиенты:
- вода — 380 мл;
- пшеничная мука – 650 г;
- соль — ¼ ч. л.;
- растительное масло – 2 ст.л. в тесто + 2 ст.л. для обжарки капусты;
- квашеная капуста – 500 г;
- лук – 1 шт.;
- сахарный песок – 1 ч.л.
Способ приготовления:
- В глубокую чашку просеиваем пшеничную муку, солим, добавляем воду и замешиваем тесто, постепенно доливая жидкость. В конце добавьте 2 ст. л. растительного масла.
- Делаем из теста шар, оборачиваем его пищевой пленкой и оставляем на 20 минут. После снова разминаем тесто и оставляем еще на 20 минут. Повторяем 2-3 раза.
- В разогретой с растительным маслом сковороде обжариваем нарезанный кубиками лук, добавляем капусту и тушим на слабом огне около 20-25 минут, время от времени помешивая. В конце солим, перемешиваем и даем полностью остыть.
- Из теста делаем круглые заготовки, выкладываем начинку и защипываем края.
- Готовые вареники отвариваем в кипятке 3-4 минуты.
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