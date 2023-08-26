Обед в считанные минуты: идеальный рецепт постных вареников

Постное и полезное блюдо накормит всю семью

С 14 по 28 августа христиане соблюдают ряд ограничений в связи с Успенским постом. В эти дни верующие не употребляют мясные, рыбные и молочные блюда. Основную часть рациона составляют овощи, фрукты, ягоды, орехи, грибы, а потому актуальны простые постные рецепты.

Для разнообразия постного меню вместе со Storinka предлагаем приготовить постные вареники. Начинкой для таких вареников станет жареная квашеная капуста. Конечно, к начинке можно добавить сушеные травы или зелень. Но лучше зеленью посыпать вареники при подаче на стол — так удастся сохранить все полезные в ней вещества.

Как приготовить вареники с жареной квашеной капустой

Ингредиенты:

вода — 380 мл;

пшеничная мука – 650 г;

соль — ¼ ч. л.;

растительное масло – 2 ст.л. в тесто + 2 ст.л. для обжарки капусты;

квашеная капуста – 500 г;

лук – 1 шт.;

сахарный песок – 1 ч.л.

Способ приготовления:

В глубокую чашку просеиваем пшеничную муку, солим, добавляем воду и замешиваем тесто, постепенно доливая жидкость. В конце добавьте 2 ст. л. растительного масла. Делаем из теста шар, оборачиваем его пищевой пленкой и оставляем на 20 минут. После снова разминаем тесто и оставляем еще на 20 минут. Повторяем 2-3 раза. В разогретой с растительным маслом сковороде обжариваем нарезанный кубиками лук, добавляем капусту и тушим на слабом огне около 20-25 минут, время от времени помешивая. В конце солим, перемешиваем и даем полностью остыть. Из теста делаем круглые заготовки, выкладываем начинку и защипываем края. Готовые вареники отвариваем в кипятке 3-4 минуты.

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