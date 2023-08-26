Традиционный пирог к Ореховому Спасу: близкие остановятся, когда съедят весь
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Такая выпечка у вас точно получится!
Во вторник, 29 августа, в Украине отмечается церковный праздник — Ореховый Спас. Поскольку в эти дни созревают орехи, то с ними и готовят самую разнообразную выпечку.
Поэтому вместе с Shuba приготовим тертый пирог с грецкими орехами. Он получается очень сытным и универсальным. Віпечка идеально подходит и к праздничному столу, и к семейному чаепитию.
Как приготовить тертый пирог с грецкими орехами
Ингредиенты на 6 порций
Для теста:
- мука пшеничная — 600 г;
- размягченный маргарин — 250 г;
- яйца куриные — 2 шт.;
- сахар — 200 г;
- сода пищевая — 1 ч. л.
Для начинки:
- грецкие орехи — 100 г;
- варенье абрикосовое — 200 г.
Способ приготовления:
- К просеянной муке добавьте маргарин, яйца, сахар, погашенную уксусом соду и замесите однородное тесто. Разделите его на две части. Одну часть теста раскатайте по размеру формы для выпечки.
- Смажьте форму маргарином и выложите в нее одну часть теста. На нее равномерно распределите варенье и измельченные ядра орехов, а сверху на всю поверхность натрите вторую половин теста.
- Пирог выпекайте при температуре 180°C 30 минут. Готовую выпечку перед подачей посыпьте сахарной пудрой.
Как легко расколоть и почистить грецкие орехи, читайте в материале "Телеграфа". Так готовить вам будет еще проще!