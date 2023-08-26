Традиционный пирог к Ореховому Спасу: близкие остановятся, когда съедят весь

Такая выпечка у вас точно получится!

Во вторник, 29 августа, в Украине отмечается церковный праздник — Ореховый Спас. Поскольку в эти дни созревают орехи, то с ними и готовят самую разнообразную выпечку.

Поэтому вместе с Shuba приготовим тертый пирог с грецкими орехами. Он получается очень сытным и универсальным. Віпечка идеально подходит и к праздничному столу, и к семейному чаепитию.

Как приготовить тертый пирог с грецкими орехами

Ингредиенты на 6 порций

Для теста:

мука пшеничная — 600 г;

размягченный маргарин — 250 г;

яйца куриные — 2 шт.;

сахар — 200 г;

сода пищевая — 1 ч. л.

Для начинки:

грецкие орехи — 100 г;

варенье абрикосовое — 200 г.

Способ приготовления:

К просеянной муке добавьте маргарин, яйца, сахар, погашенную уксусом соду и замесите однородное тесто. Разделите его на две части. Одну часть теста раскатайте по размеру формы для выпечки. Смажьте форму маргарином и выложите в нее одну часть теста. На нее равномерно распределите варенье и измельченные ядра орехов, а сверху на всю поверхность натрите вторую половин теста. Пирог выпекайте при температуре 180°C 30 минут. Готовую выпечку перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Как легко расколоть и почистить грецкие орехи, читайте в материале "Телеграфа". Так готовить вам будет еще проще!