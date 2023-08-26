Увеличится прямо в холодильнике: об этом хитром рецепте дрожжевого теста молчат пекари

Тесто может храниться в холодильнике целую неделю

Во вторник, 29 августа, верующие отмечают Ореховый Спас – именно в эти дни происходит созревание разных видов орехов. Часто к празднику готовят выпечку с орехами или фруктами. Одно из традиционных блюд – это выпечка с яблоками.

Приготовить правильное дрожжевое тесто на пирожки с яблоками – это нелегкая задача, но мы из "Це Смак" отыскали идеальный рецепт. Во-первых, не нужно ждать, пока опара начнет пениться. Просто замесите мягкое тесто, выложите его в пакет и отправьте в холодильник – оно поднимется даже в холодном месте. Во-вторых, этот рецепт значительно сэкономит вам время – такое тесто может храниться в холодильнике неделю.

Как приготовить дрожжевое тесто

Ингредиенты на 8 порций:

молоко – 350 мл;

яйцо – 2 шт.;

сахар – 2 ст. л.;

соль – 1 щепотка;

дрожжи – 50 г;

маргарин – 100 г;

пшеничная мука – 700-750 г.

Способ приготовления:

Свежие дрожжи разведите в теплом молоке. В опару добавьте растопленный маргарин, сахар, соль и яйца. Замесите тесто, поместите его в полиэтиленовый пакет и уложите в холодильник минимум на 2 часа.

Через указанное время можно доставать тесто и готовить любимую выпечку. Например, можно испечь пирожки с яблоками по рецепту "Телеграфа".