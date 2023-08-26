Всего три ингредиента и полчаса времени: самый простой рецепт кабачковой икры

Проще рецепта вы не встречали!

Что только мы не делали с кабачками! Мы их жарили в кляре, готовили по-французски, завтракали кабачковыми оладьями и даже делали из этого овоща пельмени!

А приготовим невероятно нежную кабачковую икру по рецепту Рixelinform! Всего три ингредиента и полчаса времени – и у вас на столе питательная и вкусная закуска к любым основным и первым блюдам. Вы будете удивлены, как откроется вкус кабачка в этом рецепте!

Как приготовить кабачковую икру

Ингредиенты:

кабачки;

лук;

чеснок;

соль, сахар, специи – по своему вкусу;

томатный соус – по желанию.

Способ приготовления:

Почистите лук, нарежьте мелкими кусочками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Кабачок помойте, порежьте мелко и запеките в духовке. Подготовленные овощи пропустите через мясорубку или измельчите в пюре с помощью блендера. Чеснок почистите, пропустите через пресс и добавьте в кабачковую массу. Смешайте все ингредиенты, поместите в кастрюлю с толстым дном и поставьте на маленький огонь. При желании добавьте соль, сахар, томатную пасту, перец, специи и варите на слабом огне 15-20 минут. Готовую заготовку разлейте по стерилизованным банкам или сразу подавайте к столу.

Вот еще один рецепт кабачковой икры от "Телеграфа". Добавьте в это блюдо один секретный ингредиент — и вы его не узнаете!