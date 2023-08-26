Всего три ингредиента и полчаса времени: самый простой рецепт кабачковой икры
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Проще рецепта вы не встречали!
Что только мы не делали с кабачками! Мы их жарили в кляре, готовили по-французски, завтракали кабачковыми оладьями и даже делали из этого овоща пельмени!
А приготовим невероятно нежную кабачковую икру по рецепту Рixelinform! Всего три ингредиента и полчаса времени – и у вас на столе питательная и вкусная закуска к любым основным и первым блюдам. Вы будете удивлены, как откроется вкус кабачка в этом рецепте!
Как приготовить кабачковую икру
Ингредиенты:
- кабачки;
- лук;
- чеснок;
- соль, сахар, специи – по своему вкусу;
- томатный соус – по желанию.
Способ приготовления:
- Почистите лук, нарежьте мелкими кусочками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
- Кабачок помойте, порежьте мелко и запеките в духовке. Подготовленные овощи пропустите через мясорубку или измельчите в пюре с помощью блендера.
- Чеснок почистите, пропустите через пресс и добавьте в кабачковую массу.
- Смешайте все ингредиенты, поместите в кастрюлю с толстым дном и поставьте на маленький огонь.
- При желании добавьте соль, сахар, томатную пасту, перец, специи и варите на слабом огне 15-20 минут.
- Готовую заготовку разлейте по стерилизованным банкам или сразу подавайте к столу.
Вот еще один рецепт кабачковой икры от "Телеграфа". Добавьте в это блюдо один секретный ингредиент — и вы его не узнаете!