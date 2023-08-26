Добавьте один ингредиент - и напиток будет бодрить еще больше: как пьют кофе в Израиле

Начинайте утро с приятностей

Наверное, кофе — самый популярный напиток в мире. Его пьют на завтрак, в обед и ужин. На кофе приглашают и назначают деловые встречи. Сложно представить себе современную жизнь без этого напитка. Да и рецептов его приготовления — неимоверное количество: от необычного тыквенного кофе до кофе с виски по-ирландски.

А хотите узнать, как пьют кофе евреи? Это достаточно необычно, но в Израиле в напиток добавляют чеснок. Он становится более выразительным, хотя ко вкусу действительно надо привыкнуть. Кстати, по рецепту Shuba в такой кофе можно добавить различные продукты по своему вкусу (например, имбирь, мед, корица, гвоздика, перец, молоко). Попробуем?

Как приготовить пикантный кофе с чесноком по-еврейски

Ингредиенты на 2 порции:

кофе молотый — 2 ч. л.;

вода — 200 мл;

чеснок, зубчики — 0.5 шт.;

мед — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Чеснок можно оставить нечищенным и целым или измельчить — в этом случае вкус напитка будет более выраженным. В турку положите кофе и чеснок, залейте водой и поставьте на огонь. Доведите до кипения трижды. Разлейте кофе из турки в чашки, добавьте мед или сахар по вкусу, перемешайте и сразу подавайте.

А если добавите в кофе один ингредиент по совету "Телеграфа", напиток станет еще вкуснее и ароматнее. Удивляйте близких необычными рецептами.