Секреты баварских хозяек: добавьте в котлеты один ингредиент - и вы съедите их прямо со сковороды

Вы удивитесь, насколько вкусны эти биточки

Котлеты – одно из самых популярных блюд. Множество рецептов дает невероятное пространство для фантазии: это блюдо можно приготовить из привычного фарша, из любимых кабачков или из рыбных консервов.

Казалось бы новым рецептом уже никого не удивишь, но немецким фрау это удалось. Оказывается, для сочности блюда они добавляют в фарш немного горчицы. "Це Смак" утверждает, что биточки получатся невероятно нежными и вкусными, а хрустящая панировка сделает их сочными и защитит от лишнего масла во время жарки. Попробуем?

Как приготовить котлеты по-немецки

Ингредиенты на 6 порций:

свиной фарш – 500 г;

говяжий фарш – 500 г;

лук – 1-2 шт.;

чеснок – 1 зуб.;

яйцо – 2 шт.;

батон – 50-60 г;

молоко – 100 мл;

горчица – 1,5–2 ч. л.;

зелень – 2 ст. л.;

панировочные сухари – 100 г.;

соль, черный перец (молотый) – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Помойте и нарежьте лук мелкими кусочками. Обжарьте на подсолнечном масле до золотистого цвета. Подготовьте 3 ломтика батона: обрежьте в них корочку и замочите мякоть в молоке. Затем отожмите лишнюю жидкость и добавьте хлеб в фарш. Туда же добавьте яйца, пропущенный через пресс чеснок и жареный лук, измельченную зелень, горчицу, соль и перец. Тщательно вымешивайте фарш в течение 10 минут, а затем отбейте – масса должна быть однородной и пластичной. Смочите руки в воде и сформуйте котлеты. Обваляйте их в панировочных сухарях и обжарьте на разогретом сливочном масле по 5 минут с каждой стороны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не нужно добавлять в фарш. Они портят весь вкус блюда.