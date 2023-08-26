Нужно всего два ингредиента: помидоры по этому рецепту будут как свежие
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Каждый томат будет как с грядки
Наверное, не существует людей, которые не любят маринованные помидоры. И не удивительно, ведь они удачно дополняют любое блюдо на обеденном столе. И если вам кажется, что перепробованы все рецепты, тогда этот именно для вас.
TheLime предлагает простой в приготовлении рецепт маринованных помидор. Вам понадобятся всего два ингредиента, а в результате вы получите невероятную закуску — близкие сначала подумают, что эти помидоры будто сорваны с грядки.
Как приготовить маринованные помидоры на зиму
Ингредиенты на 2 банки по 1 л:
- помидоры — 3 кг;
- соль — 1,5 ст. л. с горкой.
Способ приготовления:
- Все помидоры тщательно промываем в проточной воде. Отбираем половину помидор, делаем на каждом томате надрезы ножом крест-накрест.
- В большой кастрюле подогреваем воду и опускаем каждый помидор в кипяток на 1-2 минут — так кожицу будет снять легче. С помощью ножа отделяем ее от плода. Очищенные помидоры складываем в чистые сухие банки.
- Оставшиеся для сока 1,5 кг помидор можно не очищать. Разрезаем томаты на небольшие кусочки и измельчаем с помощью блендера, комбайна или мясорубки.
- Полученную массу переливаем в кастрюлю и добавляем соль из расчета 1 ст. л. с горкой на 1 л томатов. Доводим до кипения, а потом заливаем горячей массой очищенные помидоры в банках до самого верха.
- Для стерилизации банок на дно большой кастрюли кладем полотенце, посуду ставим на плиту. Выкладываем в нее банки с помидорами, заливаем их водой по плечики и стерилизуем около 5 минут после закипания воды.
- Герметично закрываем банки и в таком положении оставляем до полного охлаждения.
Помидоры готовы. Кстати, сок впоследствии можно использовать для приготовления томатного соуса по рецепту "Телеграфа".