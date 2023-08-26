Нужно всего два ингредиента: помидоры по этому рецепту будут как свежие

Каждый томат будет как с грядки

Наверное, не существует людей, которые не любят маринованные помидоры. И не удивительно, ведь они удачно дополняют любое блюдо на обеденном столе. И если вам кажется, что перепробованы все рецепты, тогда этот именно для вас.

TheLime предлагает простой в приготовлении рецепт маринованных помидор. Вам понадобятся всего два ингредиента, а в результате вы получите невероятную закуску — близкие сначала подумают, что эти помидоры будто сорваны с грядки.

Как приготовить маринованные помидоры на зиму

Ингредиенты на 2 банки по 1 л:

помидоры — 3 кг;

соль — 1,5 ст. л. с горкой.

Способ приготовления:

Все помидоры тщательно промываем в проточной воде. Отбираем половину помидор, делаем на каждом томате надрезы ножом крест-накрест. В большой кастрюле подогреваем воду и опускаем каждый помидор в кипяток на 1-2 минут — так кожицу будет снять легче. С помощью ножа отделяем ее от плода. Очищенные помидоры складываем в чистые сухие банки. Оставшиеся для сока 1,5 кг помидор можно не очищать. Разрезаем томаты на небольшие кусочки и измельчаем с помощью блендера, комбайна или мясорубки. Полученную массу переливаем в кастрюлю и добавляем соль из расчета 1 ст. л. с горкой на 1 л томатов. Доводим до кипения, а потом заливаем горячей массой очищенные помидоры в банках до самого верха. Для стерилизации банок на дно большой кастрюли кладем полотенце, посуду ставим на плиту. Выкладываем в нее банки с помидорами, заливаем их водой по плечики и стерилизуем около 5 минут после закипания воды. Герметично закрываем банки и в таком положении оставляем до полного охлаждения.

Помидоры готовы. Кстати, сок впоследствии можно использовать для приготовления томатного соуса по рецепту "Телеграфа".