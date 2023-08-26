Это блюдо исчезнет первым со стола: сытный рецепт любимых "синеньких"

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Баклажаны – отличный овощ для вкусных закусок. Их можно жарить в кляре, готовить из них вкусные салаты и непревзойденную икру.

Shuba предлагает приготовить необычное блюдо — нафаршировать баклажаны. Для этого вам идеально подойдут плоды среднего размера, чтобы и пропеклись хорошо, и можно было наесться. Попробуем?

Как приготовить фаршированные баклажаны

Ингредиенты на 2 порции:

баклажан — 2 шт.;

телятина — 250 г;

хлеб белый — 50 г;

молоко 2,8% — 100 г;

лук репчатый — 1 шт.;

яйца куриные — 1 шт.;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

жир — 34 г;

сыр твердый — 100 г;

смесь специй универсальная, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Мясо вымойте, очистите от пленок и остатков жира, нарежьте на куски и пропустите через мясорубку. Хлеб замочите в молоке, после отожмите лишнюю жидкость, пропустите через мясорубку и добавьте к фаршу. Лук и чеснок очистите. Лук нарежьте и пассируйте на жире. Чеснок пропустите через пресс. Смешайте фарш, лук, чеснок, яйцо, соль, перец и специи. Предварительно подготовленные баклажаны разрежьте вдоль на две части. Мякоть аккуратно вырежьте, измельчите и добавьте в фарш. Хорошо перемешайте. Фарш выложите в половинки баклажанов, положите в форму, смазанную жиром и посыпьте тертым сыром. Поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30-40 минут. Готовое блюдо подавайте горячим.

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