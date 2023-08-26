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Удивите гостей невероятным соусом: рецепт ореховой аджики

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Прекрасный пикантный соус с ореховыми нотками
Прекрасный пикантный соус с ореховыми нотками. Фото Факты

Можно готовить и для еды и закрыть на зиму

Аджика – это популярная абхазская приправа. Традиционно ее подают как закуску или используют для заправки мясных блюд. У нас более популярна красная аджика.

Впрочем, традиционную аджику готовят без помидоров. Закуска по рецепту, которым поделились на appetito.com.ua, получается изумрудного цвета – благодаря зеленому перцу и сочной зелени. А особенного колорита блюду прибавят орехи.

Ингредиенты:

  • 400 г свежей кинзы;
  • три стручка болгарского перца;
  • 300 г листьев укропа, петрушки;
  • половина стакана измельченных грецких орехов;
  • 400 г стручков острого зеленого перца;
  • 75 г каменной соли;
  • чеснок – четыре головки.

Способ приготовления:

  1. Пучки зеленые перебираем, удаляем толстые стебли и сухие листики. Отобранные веточки на 15 минут замачиваем в холодной воде.
  2. Затем воду сливаем, промываем зелень. Стручки болгарского перца разрезаем, удаляем семена. Мякоть перца тщательно промываем. Чеснок чистим.
  3. Очищенный чеснок и зелень раскладываем на кухонном полотенце, слегка промокаем, удаляя влагу. Жгучий перец разрезаем вдоль, вычищаем семена и удаляем хвостики.
  4. Орехи измельчаем в блендере. Переводим в миску. В емкость блендера помещаем жгучий и болгарский перец, чеснок и зелень. Перебиваем все до однородной массы.
  5. Отправляем перец в миску с орехами. Солим, перчим, перемешиваем.
  6. Раскладываем аджику по стерильным банкам. Закрываем крышками и храним.

Такую вкусную пикантную аджику можно использовать для заправки гарниров, супов или мяса. Также мы делились рецептом вкусных кабачков в томате и на зиму.

Теги:
#Рецепт #Заготовки на зиму #Консервация #аджика