Удивите гостей невероятным соусом: рецепт ореховой аджики
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Можно готовить и для еды и закрыть на зиму
Аджика – это популярная абхазская приправа. Традиционно ее подают как закуску или используют для заправки мясных блюд. У нас более популярна красная аджика.
Впрочем, традиционную аджику готовят без помидоров. Закуска по рецепту, которым поделились на appetito.com.ua, получается изумрудного цвета – благодаря зеленому перцу и сочной зелени. А особенного колорита блюду прибавят орехи.
Ингредиенты:
- 400 г свежей кинзы;
- три стручка болгарского перца;
- 300 г листьев укропа, петрушки;
- половина стакана измельченных грецких орехов;
- 400 г стручков острого зеленого перца;
- 75 г каменной соли;
- чеснок – четыре головки.
Способ приготовления:
- Пучки зеленые перебираем, удаляем толстые стебли и сухие листики. Отобранные веточки на 15 минут замачиваем в холодной воде.
- Затем воду сливаем, промываем зелень. Стручки болгарского перца разрезаем, удаляем семена. Мякоть перца тщательно промываем. Чеснок чистим.
- Очищенный чеснок и зелень раскладываем на кухонном полотенце, слегка промокаем, удаляя влагу. Жгучий перец разрезаем вдоль, вычищаем семена и удаляем хвостики.
- Орехи измельчаем в блендере. Переводим в миску. В емкость блендера помещаем жгучий и болгарский перец, чеснок и зелень. Перебиваем все до однородной массы.
- Отправляем перец в миску с орехами. Солим, перчим, перемешиваем.
- Раскладываем аджику по стерильным банкам. Закрываем крышками и храним.
Такую вкусную пикантную аджику можно использовать для заправки гарниров, супов или мяса. Также мы делились рецептом вкусных кабачков в томате и на зиму.