Удивите гостей невероятным соусом: рецепт ореховой аджики

Можно готовить и для еды и закрыть на зиму

Аджика – это популярная абхазская приправа. Традиционно ее подают как закуску или используют для заправки мясных блюд. У нас более популярна красная аджика.

Впрочем, традиционную аджику готовят без помидоров. Закуска по рецепту, которым поделились на appetito.com.ua, получается изумрудного цвета – благодаря зеленому перцу и сочной зелени. А особенного колорита блюду прибавят орехи.

Ингредиенты:

400 г свежей кинзы;

три стручка болгарского перца;

300 г листьев укропа, петрушки;

половина стакана измельченных грецких орехов;

400 г стручков острого зеленого перца;

75 г каменной соли;

чеснок – четыре головки.

Способ приготовления:

Пучки зеленые перебираем, удаляем толстые стебли и сухие листики. Отобранные веточки на 15 минут замачиваем в холодной воде. Затем воду сливаем, промываем зелень. Стручки болгарского перца разрезаем, удаляем семена. Мякоть перца тщательно промываем. Чеснок чистим. Очищенный чеснок и зелень раскладываем на кухонном полотенце, слегка промокаем, удаляя влагу. Жгучий перец разрезаем вдоль, вычищаем семена и удаляем хвостики. Орехи измельчаем в блендере. Переводим в миску. В емкость блендера помещаем жгучий и болгарский перец, чеснок и зелень. Перебиваем все до однородной массы. Отправляем перец в миску с орехами. Солим, перчим, перемешиваем. Раскладываем аджику по стерильным банкам. Закрываем крышками и храним.

Такую вкусную пикантную аджику можно использовать для заправки гарниров, супов или мяса. Также мы делились рецептом вкусных кабачков в томате и на зиму.