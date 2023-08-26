Одно яйцо и пять минут времени: очень бюджетное печенье к чаю
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Сладости, идеальные для чая или кофе
Мы делились рецептом вкусных сладких палочек к завтраку. Они готовятся в считанные минуты. Мало кто знает, но так же без труда можно приготовить и вкусное песочное печенье.
Снаружи печенье хрустящее, а внутри остается мягкое и аппетитное. Такая домашняя выпечка станет – восхитительна к чаю или кофе. Рецептом поделились на портале Бутылка.
Ингредиенты:
- Мука — 270 г
- Сливочное масло — 130 г
- Йогурт — 60 г
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Сахар для теста — 30 г
- Разрыхлитель — 1 ч.л
- Сахар для посыпки – 30 г
Способ приготовления:
- Муку просеиваем через сито вместе с разрыхлителем. Смешиваем его с сахаром.
- Мягкое сливочное масло нарезаем на кусочки, добавляем в муку и тщательно перемешиваем руками, делая мелкую крошку. Добавляем в массу яйцо и густой йогурт.
- Сначала перемешиваем ложкой, затем руками замешиваем густое тесто. Оно не должно прилипать к рукам и быть мягким.
- Пергамент слегка присыпаем мукой и выкладываем тесто. Раскатываем его скалкой в тонкий прямоугольный пласт и присыпаем сахаром по всей поверхности.
- Одну сторону теста складываем до половины, снова присыпаем сахаром. Затем накрываем второй половиной теста.
- Полученный трехслойный прямоугольник вдоль разрезаем на две половины, после этого делим поперек. Получившиеся кусочки нарезаем на тонкие порционные палочки.
- Кладем изделия на противень на расстоянии друг от друга. В предварительно прогретой до 180 градусов духовке выпекаем печенье 15 минут.
Готовое печенье можно присыпать сахарной пудрой. Это идеальная закуска к ароматному утреннему кофе.