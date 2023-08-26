Одно яйцо и пять минут времени: очень бюджетное печенье к чаю

Сладости, идеальные для чая или кофе

Мы делились рецептом вкусных сладких палочек к завтраку. Они готовятся в считанные минуты. Мало кто знает, но так же без труда можно приготовить и вкусное песочное печенье.

Снаружи печенье хрустящее, а внутри остается мягкое и аппетитное. Такая домашняя выпечка станет – восхитительна к чаю или кофе. Рецептом поделились на портале Бутылка.

Ингредиенты:

Мука — 270 г

Сливочное масло — 130 г

Йогурт — 60 г

Яйцо куриное — 1 шт.

Сахар для теста — 30 г

Разрыхлитель — 1 ч.л

Сахар для посыпки – 30 г

Способ приготовления:

Муку просеиваем через сито вместе с разрыхлителем. Смешиваем его с сахаром. Мягкое сливочное масло нарезаем на кусочки, добавляем в муку и тщательно перемешиваем руками, делая мелкую крошку. Добавляем в массу яйцо и густой йогурт. Сначала перемешиваем ложкой, затем руками замешиваем густое тесто. Оно не должно прилипать к рукам и быть мягким. Пергамент слегка присыпаем мукой и выкладываем тесто. Раскатываем его скалкой в тонкий прямоугольный пласт и присыпаем сахаром по всей поверхности. Одну сторону теста складываем до половины, снова присыпаем сахаром. Затем накрываем второй половиной теста. Полученный трехслойный прямоугольник вдоль разрезаем на две половины, после этого делим поперек. Получившиеся кусочки нарезаем на тонкие порционные палочки. Кладем изделия на противень на расстоянии друг от друга. В предварительно прогретой до 180 градусов духовке выпекаем печенье 15 минут.

Готовое печенье можно присыпать сахарной пудрой. Это идеальная закуска к ароматному утреннему кофе.