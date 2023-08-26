Укр

Прекрасная острая приправа: этот соус зимой съедят до последней банки

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Идеальная острая приправа на зиму
Идеальная острая приправа на зиму. Фото 24 канал

Этот соус придаст пикантному острому вкусу любому блюду

Мы рассказывали, как приготовить вкусную зеленую аджику. Но более популярной в Украине классическая красная аджика. Это абхазская и грузинская острая приправа.

И хотя в состав традиционной аджики не входят томаты, однако с течением времени их привыкли прибавлять. Более того, в нее все чаще добавляют яблоки и другие ингредиенты, которые меняют вкус оригинальной аджики. Но от этого она становится только вкуснее. Рецептом вкусной аджики поделились на портале "Фокус".

Ингредиенты:

  • помидоры — 2,5 кг;
  • морковь — 1 кг;
  • перец болгарский – 1 кг;
  • яблоки – 1 кг;
  • чеснок – 300 г;
  • перец горький – 100 г (можно взять больше);
  • подсолнечное масло – 300 г;
  • соль — по вкусу;
  • сахар – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Овощи и яблоки моем. Чистим.
  2. Пропускаем через мясорубку и выливаем в глубокую кастрюлю. Варим массу 30 минут.
  3. За десять минут до окончания варки добавляем чеснок, всыпаем специи. Все время будущую аджику перемешиваем.
  4. Горячую аджику разливаем в стерилизованные банки и закатываем крышками. Укутываем до полного охлаждения.

Соус получается острый и очень ароматный. Идеально будет зимой открыть такую банку к жареному картофелю.

Теги:
#Рецепт #Соус #Консервация #аджика