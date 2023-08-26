Прекрасная острая приправа: этот соус зимой съедят до последней банки
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Этот соус придаст пикантному острому вкусу любому блюду
Мы рассказывали, как приготовить вкусную зеленую аджику. Но более популярной в Украине классическая красная аджика. Это абхазская и грузинская острая приправа.
И хотя в состав традиционной аджики не входят томаты, однако с течением времени их привыкли прибавлять. Более того, в нее все чаще добавляют яблоки и другие ингредиенты, которые меняют вкус оригинальной аджики. Но от этого она становится только вкуснее. Рецептом вкусной аджики поделились на портале "Фокус".
Ингредиенты:
- помидоры — 2,5 кг;
- морковь — 1 кг;
- перец болгарский – 1 кг;
- яблоки – 1 кг;
- чеснок – 300 г;
- перец горький – 100 г (можно взять больше);
- подсолнечное масло – 300 г;
- соль — по вкусу;
- сахар – по вкусу.
Способ приготовления:
- Овощи и яблоки моем. Чистим.
- Пропускаем через мясорубку и выливаем в глубокую кастрюлю. Варим массу 30 минут.
- За десять минут до окончания варки добавляем чеснок, всыпаем специи. Все время будущую аджику перемешиваем.
- Горячую аджику разливаем в стерилизованные банки и закатываем крышками. Укутываем до полного охлаждения.
Соус получается острый и очень ароматный. Идеально будет зимой открыть такую банку к жареному картофелю.