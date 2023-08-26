Прекрасная острая приправа: этот соус зимой съедят до последней банки

Этот соус придаст пикантному острому вкусу любому блюду

Мы рассказывали, как приготовить вкусную зеленую аджику. Но более популярной в Украине классическая красная аджика. Это абхазская и грузинская острая приправа.

И хотя в состав традиционной аджики не входят томаты, однако с течением времени их привыкли прибавлять. Более того, в нее все чаще добавляют яблоки и другие ингредиенты, которые меняют вкус оригинальной аджики. Но от этого она становится только вкуснее. Рецептом вкусной аджики поделились на портале "Фокус".

Ингредиенты:

помидоры — 2,5 кг;

морковь — 1 кг;

перец болгарский – 1 кг;

яблоки – 1 кг;

чеснок – 300 г;

перец горький – 100 г (можно взять больше);

подсолнечное масло – 300 г;

соль — по вкусу;

сахар – по вкусу.

Способ приготовления:

Овощи и яблоки моем. Чистим. Пропускаем через мясорубку и выливаем в глубокую кастрюлю. Варим массу 30 минут. За десять минут до окончания варки добавляем чеснок, всыпаем специи. Все время будущую аджику перемешиваем. Горячую аджику разливаем в стерилизованные банки и закатываем крышками. Укутываем до полного охлаждения.

Соус получается острый и очень ароматный. Идеально будет зимой открыть такую банку к жареному картофелю.