Без яиц и молока: с этим постным тестом жареные пирожки получаются фантастическими

Пожалуй, лучшее тесто для жарки пирожков

Мы рассказывали, как приготовить постное монастырское тесто. Теперь делимся рецептом идеального теста для жареных пирожков с любой начинкой.

В составе нет ни яиц, ни молока. Рецептом поделились на портале " Школа Жизни ".

Ингредиенты:

550 мл. теплой воды,

30 г прессованных дрожжей (10 г сухих),

50 г сахара

15 г соли

30мл. подсолнечного масла

900-950 г муки (мне понадобилось 950 г)

Способ приготовления:

Выбираем миску для затворения. Наливаем туда тёплую воду, температуры около 30 градусов. В воду кладем размятые дрожжи, перемешиваем. Если прессуем, просто всыпаем и соединяем с водой. Добавляем сахар и муку, перемешиваем до однородности. Добавляем соль и растительное масло. Поэтапно, просеивая, вмешиваем оставшуюся муку. Тесто должно получиться мягкое, эластичное, оно почти не липнет в руки. Должно получиться 1 кг 500 г теста. Накрываем тесто плёнкой и убираем в теплое место для подъема. На это уйдет около 1 часа. После первого подъема обходим тесто и оставляем еще на некоторое время. Точное время зависит от того, как тепло на вашей кухне. Когда тесто подошло во второй раз, можно формировать пирожки. В процессе мукой не пользуемся, только смазываем руки и рабочую поверхность растительным маслом.

К такому тесту подходит любая начинка. Также мы рассказывали, как приготовить быстрое бюджетное печенье к чаю.