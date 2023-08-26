Без яиц и молока: с этим постным тестом жареные пирожки получаются фантастическими
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Пожалуй, лучшее тесто для жарки пирожков
Мы рассказывали, как приготовить постное монастырское тесто. Теперь делимся рецептом идеального теста для жареных пирожков с любой начинкой.
В составе нет ни яиц, ни молока. Рецептом поделились на портале " Школа Жизни ".
Ингредиенты:
550 мл. теплой воды,
30 г прессованных дрожжей (10 г сухих),
50 г сахара
15 г соли
30мл. подсолнечного масла
900-950 г муки (мне понадобилось 950 г)
Способ приготовления:
- Выбираем миску для затворения. Наливаем туда тёплую воду, температуры около 30 градусов.
- В воду кладем размятые дрожжи, перемешиваем. Если прессуем, просто всыпаем и соединяем с водой.
- Добавляем сахар и муку, перемешиваем до однородности. Добавляем соль и растительное масло.
- Поэтапно, просеивая, вмешиваем оставшуюся муку. Тесто должно получиться мягкое, эластичное, оно почти не липнет в руки. Должно получиться 1 кг 500 г теста.
- Накрываем тесто плёнкой и убираем в теплое место для подъема. На это уйдет около 1 часа.
- После первого подъема обходим тесто и оставляем еще на некоторое время. Точное время зависит от того, как тепло на вашей кухне.
- Когда тесто подошло во второй раз, можно формировать пирожки. В процессе мукой не пользуемся, только смазываем руки и рабочую поверхность растительным маслом.
К такому тесту подходит любая начинка. Также мы рассказывали, как приготовить быстрое бюджетное печенье к чаю.