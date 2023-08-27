Близкие ахнут от восторга: об этом рецепте кабачков мало кто знает

Удивительный способ приготовления любимых овощей

Что может быть вкуснее мясных котлет? Кажется, что рецептов их – невероятное количество и уже сложно придумать что-нибудь новенькое.

Сегодня вместе с "Це Смак" приготовим котлеты с кабачками. Хрустящие и румяной корочкой, они хорошо держат форму и сочные внутри. Это блюдо придется вам по вкусу!

Как приготовить мясные котлеты с кабачками

Ингредиенты на 6 порций:

говяжий фарш – 500 г;

лук – 2 шт.;

яйцо – 1 шт.;

панировочные сухари – 3 ст. л.;

кабачок – 2 шт.;

чеснок – 2 зуб.;

укроп – 20 г;

подсолнечное масло – 2 ст. л.;

соль, черный перец (молотый) – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Лук очистите, нарежьте мелкими кубиками и добавьте его в фарш. Посолите, поперчите. К смеси добавьте яйцо и сухари, перемешайте. Средний кабачок промойте, нашинкуйте вдоль тонкими слайсами. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и пожарьте кабачок. Максимально измельчите укроп и чеснок, этой смесью смажьте кабачки. Разделочную доску выстелите полиэтиленовым пакетиком или пленкой. Выложите на нее 2 ст. л. фарша, разровняйте, сверху выложите слайс кабачка и заверните с помощью пленку. Проделайте с каждым последующим овощным слайсом. Получившиеся котлеты со всех сторон пожарьте на разогретой с подсолнечным маслом сковороде и выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.

Приготовьте к таким котлетам картофельное пюре по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!