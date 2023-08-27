Близкие ахнут от восторга: об этом рецепте кабачков мало кто знает
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Удивительный способ приготовления любимых овощей
Что может быть вкуснее мясных котлет? Кажется, что рецептов их – невероятное количество и уже сложно придумать что-нибудь новенькое.
Сегодня вместе с "Це Смак" приготовим котлеты с кабачками. Хрустящие и румяной корочкой, они хорошо держат форму и сочные внутри. Это блюдо придется вам по вкусу!
Как приготовить мясные котлеты с кабачками
Ингредиенты на 6 порций:
- говяжий фарш – 500 г;
- лук – 2 шт.;
- яйцо – 1 шт.;
- панировочные сухари – 3 ст. л.;
- кабачок – 2 шт.;
- чеснок – 2 зуб.;
- укроп – 20 г;
- подсолнечное масло – 2 ст. л.;
- соль, черный перец (молотый) – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Лук очистите, нарежьте мелкими кубиками и добавьте его в фарш. Посолите, поперчите.
- К смеси добавьте яйцо и сухари, перемешайте.
- Средний кабачок промойте, нашинкуйте вдоль тонкими слайсами.
- Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и пожарьте кабачок.
- Максимально измельчите укроп и чеснок, этой смесью смажьте кабачки.
- Разделочную доску выстелите полиэтиленовым пакетиком или пленкой. Выложите на нее 2 ст. л. фарша, разровняйте, сверху выложите слайс кабачка и заверните с помощью пленку. Проделайте с каждым последующим овощным слайсом.
- Получившиеся котлеты со всех сторон пожарьте на разогретой с подсолнечным маслом сковороде и выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.
Приготовьте к таким котлетам картофельное пюре по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!