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Близкие ахнут от восторга: об этом рецепте кабачков мало кто знает

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Необычные котлеты из фарша и кабачка
Необычные котлеты из фарша и кабачка. Фото cesmak.info

Удивительный способ приготовления любимых овощей

Что может быть вкуснее мясных котлет? Кажется, что рецептов их – невероятное количество и уже сложно придумать что-нибудь новенькое.

Сегодня вместе с "Це Смак" приготовим котлеты с кабачками. Хрустящие и румяной корочкой, они хорошо держат форму и сочные внутри. Это блюдо придется вам по вкусу!

Как приготовить мясные котлеты с кабачками

Ингредиенты на 6 порций:

  • говяжий фарш – 500 г;
  • лук – 2 шт.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • панировочные сухари – 3 ст. л.;
  • кабачок – 2 шт.;
  • чеснок – 2 зуб.;
  • укроп – 20 г;
  • подсолнечное масло – 2 ст. л.;
  • соль, черный перец (молотый) – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Лук очистите, нарежьте мелкими кубиками и добавьте его в фарш. Посолите, поперчите.
  2. К смеси добавьте яйцо и сухари, перемешайте.
  3. Средний кабачок промойте, нашинкуйте вдоль тонкими слайсами.
  4. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и пожарьте кабачок.
  5. Максимально измельчите укроп и чеснок, этой смесью смажьте кабачки.
  6. Разделочную доску выстелите полиэтиленовым пакетиком или пленкой. Выложите на нее 2 ст. л. фарша, разровняйте, сверху выложите слайс кабачка и заверните с помощью пленку. Проделайте с каждым последующим овощным слайсом.
  7. Получившиеся котлеты со всех сторон пожарьте на разогретой с подсолнечным маслом сковороде и выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.

Приготовьте к таким котлетам картофельное пюре по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Мясо #Кабачки #Котлеты #Готовим дома