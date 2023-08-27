Таким салатом угостят грузины: вы съедите его вместе с тарелкой
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Популярное грузинское блюдо станет любимым и в вашей семье
Со вторника, 14 августа, начался Успенский пост, который продлится до 27 августа. В эти дни верующие ограничивают свое питание, не употребляя мясо, рыбу и молоко. В дни поста особо популярны постные летние блюда.
Именно поэтому овощной салат по рецепту Shuba особенно актуален. Хрустящие овощи и ореховая заправка делают это блюдо актуальным и на Ореховый Спас. Готовить его максимально легко и блюдо станет идеальным дополнением к любому другому блюду.
Как приготовить салат по-грузински — рецепт с орехами под ореховой заправкой
Ингредиенты на 4 порции:
- огурец — 4 шт.;
- томаты — 4 шт.;
- лук красный — 1 шт.;
- красный перец чили — 1 шт.;
- базилик, веточка — 5 г.
Для заправки:
- грецкие орехи — 1 стакан;
- масло подсолнечное — 80 мл;
- приправа "Хмели-сунели" — 10 г;
- кинза свежая, укроп, веточка, соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Промойте и обсушите все овощи и зелень. Огурцы нарежьте кружочками, помидоры — ломтиками. Лук очистите и порежьте тонкими полукольцами. Перец чили порежьте тоненькими кружочками. Все подготовленные овощи выложите в миску.
- Для приготовления заправки ядра орехов на протяжении нескольких минут подсушите на сухой горячей сковороде.
- Орехи, измельченную кинзу, укроп, специи и растительное масло взбейте в блендере.
- Полученную заправку добавьте в овощи, перемешайте, выложите в салатник и украсьте листиками базилика.
Рекомендуем также приготовить постный бюджетный завтрак по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.