Таким салатом угостят грузины: вы съедите его вместе с тарелкой

Популярное грузинское блюдо станет любимым и в вашей семье

Со вторника, 14 августа, начался Успенский пост, который продлится до 27 августа. В эти дни верующие ограничивают свое питание, не употребляя мясо, рыбу и молоко. В дни поста особо популярны постные летние блюда.

Именно поэтому овощной салат по рецепту Shuba особенно актуален. Хрустящие овощи и ореховая заправка делают это блюдо актуальным и на Ореховый Спас. Готовить его максимально легко и блюдо станет идеальным дополнением к любому другому блюду.

Как приготовить салат по-грузински — рецепт с орехами под ореховой заправкой

Ингредиенты на 4 порции:

огурец — 4 шт.;

томаты — 4 шт.;

лук красный — 1 шт.;

красный перец чили — 1 шт.;

базилик, веточка — 5 г.

Для заправки:

грецкие орехи — 1 стакан;

масло подсолнечное — 80 мл;

приправа "Хмели-сунели" — 10 г;

кинза свежая, укроп, веточка, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Промойте и обсушите все овощи и зелень. Огурцы нарежьте кружочками, помидоры — ломтиками. Лук очистите и порежьте тонкими полукольцами. Перец чили порежьте тоненькими кружочками. Все подготовленные овощи выложите в миску. Для приготовления заправки ядра орехов на протяжении нескольких минут подсушите на сухой горячей сковороде. Орехи, измельченную кинзу, укроп, специи и растительное масло взбейте в блендере. Полученную заправку добавьте в овощи, перемешайте, выложите в салатник и украсьте листиками базилика.

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