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Таким салатом угостят грузины: вы съедите его вместе с тарелкой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Простой, но вкусный салат по-грузински с орехами
Простой, но вкусный салат по-грузински с орехами. Фото shuba.life

Популярное грузинское блюдо станет любимым и в вашей семье

Со вторника, 14 августа, начался Успенский пост, который продлится до 27 августа. В эти дни верующие ограничивают свое питание, не употребляя мясо, рыбу и молоко. В дни поста особо популярны постные летние блюда.

Именно поэтому овощной салат по рецепту Shuba особенно актуален. Хрустящие овощи и ореховая заправка делают это блюдо актуальным и на Ореховый Спас. Готовить его максимально легко и блюдо станет идеальным дополнением к любому другому блюду.

Как приготовить салат по-грузински — рецепт с орехами под ореховой заправкой

Ингредиенты на 4 порции:

  • огурец — 4 шт.;
  • томаты — 4 шт.;
  • лук красный — 1 шт.;
  • красный перец чили — 1 шт.;
  • базилик, веточка — 5 г.

Для заправки:

  • грецкие орехи — 1 стакан;
  • масло подсолнечное — 80 мл;
  • приправа "Хмели-сунели" — 10 г;
  • кинза свежая, укроп, веточка, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Промойте и обсушите все овощи и зелень. Огурцы нарежьте кружочками, помидоры — ломтиками. Лук очистите и порежьте тонкими полукольцами. Перец чили порежьте тоненькими кружочками. Все подготовленные овощи выложите в миску.
  2. Для приготовления заправки ядра орехов на протяжении нескольких минут подсушите на сухой горячей сковороде.
  3. Орехи, измельченную кинзу, укроп, специи и растительное масло взбейте в блендере.
  4. Полученную заправку добавьте в овощи, перемешайте, выложите в салатник и украсьте листиками базилика.

Рекомендуем также приготовить постный бюджетный завтрак по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.

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#Рецепт #Орехи #Ореховый Спас #Готовим дома #Постные салаты