Ни яиц, ни молока, ни возни с мукой: близкие съедят такой торт еще горячим

Король и праздничного стола, и семейного чаепития

Во вторник, 29 августа 2023 года, в церковном календаре Украины важная дата. В этот день православные отмечают Ореховый Спас. Праздник получил такое название, потому что в эти дни происходит созревание разных видов орехов. Часто в этот день готовят выпечку с орехами и фруктами.

Вместе с Рrostoway к этому празднику предлагаем приготовить шоколадный торт "Два ореха". Вкусная и простая в приготовлении домашняя выпечка с орехами будет актуальна и к праздничному столу, и к семейному угощению, ведь для его приготовления не нужны ни мука, ни молоко, ни яйца, ни даже крем. Попробуем?

Как приготовить шоколадный торт "Два ореха"

Ингредиенты:

горький шоколад – 2 плитки;

грецкие орехи — 200 г;

миндаль — 200 г;

сливочное масло – 125 г;

сахар — 20 г;

яйца — 6 шт.

Способ приготовления:

В чашу блендера поломайте 2/3 части шоколада, добавьте орехи и измельчите. Крошки должны быть среднего размера. Яичные белки отделите от желтков. Сахар разотрите со сливочным маслом до смеси светлого крема. В массу вводите по одному желтку, продолжая растирать. В конце добавьте орехи с шоколадом. Белки взбейте в крепкую пену и осторожно введите ее в основную массу. Форму для выпечки смажьте маслом и выложите тесто. Остатки шоколада кусочками вдавите в разные места теста. Выпекайте торт при температуре 180 градусов в течение 35-45 минут. Охладите, по желанию смажьте или полейте растопленным шоколадом и подавайте.

Как быстро почистить грецкие орехи, можно почитать в материале "Телеграфа". Готовьте вкусно и с удовольствием!