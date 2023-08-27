Утром - взбодрит, вечером расслабит: что добавить в кофе для необычного эффекта

Удивительный напиток для потрясающего эффекта

Если вы уже попробовали все сорта кофе в окрестных кофейнях, предлагаем обратить внимание на необычные виды кофейных напитков. Один из таких нестандартных напитков — это кофе с какао.

Такой напиток называется моккачино и у него есть удивительное свойство — утром он умеет взбодрить, а вечером — расслабить. Вариантов приготовления такого напитка невероятное множество — с алкоголем, по-голливудски, по-румынски, с ягодами и без. Однако сегодня по рецепту Shuba мы приготовим моккачино с корицей в турке.

Как приготовить кофе с какао и корицей

Ингредиенты на 2 порции:

кофе молотый — 2 ч. л.;

какао-порошок — 1 ст. л.;

вода — 1 стакан;

корица молотая — 1/2 ч. л.;

сахар — по вкусу.

Способ приготовления:

В турку насыпьте молотый кофе, туда же добавьте какао-порошок и молотую корицу. Все залейте холодной водой Турку поставьте на огонь. Подождите, когда на поверхности появятся пузырьки — это должно произойти еще до закипания). После этого уберите турку с огня. Процедите напиток и по желанию добавьте сахар. Кофе с какао и корицей готово.

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