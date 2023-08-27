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Утром - взбодрит, вечером расслабит: что добавить в кофе для необычного эффекта

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Моккачино - кофе с какао и корицей
Моккачино - кофе с какао и корицей. Фото shuba.life

Удивительный напиток для потрясающего эффекта

Если вы уже попробовали все сорта кофе в окрестных кофейнях, предлагаем обратить внимание на необычные виды кофейных напитков. Один из таких нестандартных напитков — это кофе с какао.

Такой напиток называется моккачино и у него есть удивительное свойство — утром он умеет взбодрить, а вечером — расслабить. Вариантов приготовления такого напитка невероятное множество — с алкоголем, по-голливудски, по-румынски, с ягодами и без. Однако сегодня по рецепту Shuba мы приготовим моккачино с корицей в турке.

Как приготовить кофе с какао и корицей

Ингредиенты на 2 порции:

  • кофе молотый — 2 ч. л.;
  • какао-порошок — 1 ст. л.;
  • вода — 1 стакан;
  • корица молотая — 1/2 ч. л.;
  • сахар — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. В турку насыпьте молотый кофе, туда же добавьте какао-порошок и молотую корицу. Все залейте холодной водой
  2. Турку поставьте на огонь. Подождите, когда на поверхности появятся пузырьки — это должно произойти еще до закипания). После этого уберите турку с огня.
  3. Процедите напиток и по желанию добавьте сахар. Кофе с какао и корицей готово.

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#Рецепт #Кофе #Какао #Готовим дома