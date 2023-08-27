Необычный рецепт к Ореховому Спасу: простой рецепт шоколадной колбаски с детства

Потрясающая сладость из простых продуктов

Важная дата в календаре церковных праздников на август – Ореховый Спас. Традиционно его отмечают во вторник, 22 августа, готовя на праздничный стол выпечку, десерты с орехами и фруктами, хлеб и ореховую настойку. Если вы ищете, что приготовить с орехов — этот рецепт именно для вас

Любимая еще с детства шоколадная колбаска с орехами по рецепту "УНИАН" – отличный вариант орехового десерта к праздничному столу. Но и к семейному столу эта простая и вкусная сладость будет вполне уместна. Готовить ее несложно — вам понадобятся всего пять ингредиентов и немного времени. Пробуем?

Как приготовить шоколадную колбаску с грецкими орехами

Ингредиенты:

печенье сливочное — 250 г;

какао — 3 ст.л;

сгущенное молоко — 200 г;

орехи грецкие — 100 г;

сливочное масло — 100 г.

Способ приготовления:

Печенье разомните в крошку и переложите в емкость. Измельчите грецкие орехи и вместе с какао-порошком добавьте к печенью. Сливочное масло размягчите, добавьте в печенье. Туда же влейте сгущенное молоко и вымесите массу руками до однородности. Расстелите на стол пищевую пленку и выложите на нее получившуюся массу. Сформируйте колбаску, заверните ее в пленку. Сверните края и положите десерт в холодильник. Доставать и пробовать десерт можно через 2-3 часа.

Кстати, к Ореховому Спасу можно приготовить шарлотку по классическому рецепту "Телеграфа". Попробуйте — и не пожалеете!