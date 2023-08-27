В этих котлетах ни грамма муки и лишь горсть фарша: секретный рецепт

Будете готовить такие котлеты каждый день

Мы привыкли при слове котлеты представлять ароматное мясное блюдо с чесноком в панировочных сухарях – это самый популярный рецепт. А если удивить своих близких и приготовить что-нибудь необычное?

Сегодня мы с "Бабусиними рецептами" предлагаем разнообразить повседневное меню вкусными котлетами с кабачками. Их преимущество — в рецепте нет ни одного грамма муки, поэтому такими котлетами вы можете лакомиться чуть ли не каждый день. Попробуем?

Как приготовить кабачковые котлеты без муки

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

картофель – 1 шт.;

лук репчатый – 1 шт.;

куриный фарш – 300 г;

петрушка – 30 г;

чеснок – 1 зубчик;

яйца – 2 шт.;

соль – 0,5 ч. л.;

базилик – 0,5 ч.л.;

панировочные сухари – 4 ст.л.

Способ приготовления:

Кабачок моем, удаляем плодоножку и натираем на большой терке. Солим и оставляем на 20 минут. После указанного времени кабачок нужно отжать от сока. Морковь и очищенный картофель мелко натираем. Лук нарезаем на небольшие кусочки, вместе с кабачком добавляем к овощам. Мелко нарезанную петрушку и фарш добавляем в овощную массу. Туда же разбиваем яйца, пропускаем через пресс зубчик чеснока, высыпаем базилик и панировочные сухари. Перемешиваем все ингредиенты до однородного состояния, оставляем на 15 минут. Столовой ложкой выкладываем котлеты в разогретую с подсолнечным маслом сковороду, обжариваем с обеих сторон по 4 минуты на среднем огне. Блюдо готово.

Предлагаем также приготовить кабачки по-французски по рецепту "Телеграфа". Это блюдо покорит ваше сердце!