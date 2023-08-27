В этих котлетах ни грамма муки и лишь горсть фарша: секретный рецепт
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Будете готовить такие котлеты каждый день
Мы привыкли при слове котлеты представлять ароматное мясное блюдо с чесноком в панировочных сухарях – это самый популярный рецепт. А если удивить своих близких и приготовить что-нибудь необычное?
Сегодня мы с "Бабусиними рецептами" предлагаем разнообразить повседневное меню вкусными котлетами с кабачками. Их преимущество — в рецепте нет ни одного грамма муки, поэтому такими котлетами вы можете лакомиться чуть ли не каждый день. Попробуем?
Как приготовить кабачковые котлеты без муки
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- картофель – 1 шт.;
- лук репчатый – 1 шт.;
- куриный фарш – 300 г;
- петрушка – 30 г;
- чеснок – 1 зубчик;
- яйца – 2 шт.;
- соль – 0,5 ч. л.;
- базилик – 0,5 ч.л.;
- панировочные сухари – 4 ст.л.
Способ приготовления:
- Кабачок моем, удаляем плодоножку и натираем на большой терке. Солим и оставляем на 20 минут. После указанного времени кабачок нужно отжать от сока.
- Морковь и очищенный картофель мелко натираем. Лук нарезаем на небольшие кусочки, вместе с кабачком добавляем к овощам.
- Мелко нарезанную петрушку и фарш добавляем в овощную массу. Туда же разбиваем яйца, пропускаем через пресс зубчик чеснока, высыпаем базилик и панировочные сухари. Перемешиваем все ингредиенты до однородного состояния, оставляем на 15 минут.
- Столовой ложкой выкладываем котлеты в разогретую с подсолнечным маслом сковороду, обжариваем с обеих сторон по 4 минуты на среднем огне. Блюдо готово.
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