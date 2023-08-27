Затмит даже любимый майонез: классический чесночный соус для салатов, картофеля и рыбы
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Десять минут — и соус готов
Как часто вы подаете соус к любимым блюдам? Только давайте не будем вспоминать о майонезе. Хоть это и самый распространенный соус на наших кухнях, но качество покупного оставляет желать лучшего.
Если вы думаете, что приготовить соус в домашних условиях дорого, то это не так. Бесспорное доказательство — рецепт чесночного соуса от Shuba. Для его приготовления вам понадобятся всего несколько основных ингредиентов — это сливки, чеснок, петрушка и специи. Через десять минут у вас на столе будет нереально вкусный соус.
Как приготовить классический чесночный соус
Ингредиенты на 4 порции:
- вода — 120 мл;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- чеснок сушеный — 3 г;
- сливки 15% — 250 мл;
- петрушка, веточка — 5 г;
- крахмал кукурузный — 15 г;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Половину указанного объема воды налейте в кастрюлю и доведите на среднем огне до кипения. Добавьте чеснок и чесночный порошок и варите на маленьком огне, пока вода почти не выпарится — это должно занять около 5 минут. После добавьте в кастрюлю густые сливки, петрушку, соль и перец.
- Оставшуюся воду смешайте с кукурузным крахмалом и добавьте в соус.
- Постоянно помешивая, готовьте до загустения массы и однородной консистенции соуса. После добавления крахмала соус будет готов где-то через 3 минуты.
Чесночный соус отлично подходит ароматному картофелю фри, салатам, сэндвичам, рыбе, овощам гриль. Он придаст блюдам немного остроты и пикантности.