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Затмит даже любимый майонез: классический чесночный соус для салатов, картофеля и рыбы

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Пикантный чесночный соус подойдет к любому блюду
Пикантный чесночный соус подойдет к любому блюду. Фото shuba.life

Десять минут — и соус готов

Как часто вы подаете соус к любимым блюдам? Только давайте не будем вспоминать о майонезе. Хоть это и самый распространенный соус на наших кухнях, но качество покупного оставляет желать лучшего.

Если вы думаете, что приготовить соус в домашних условиях дорого, то это не так. Бесспорное доказательство — рецепт чесночного соуса от Shuba. Для его приготовления вам понадобятся всего несколько основных ингредиентов — это сливки, чеснок, петрушка и специи. Через десять минут у вас на столе будет нереально вкусный соус.

Как приготовить классический чесночный соус

Ингредиенты на 4 порции:

  • вода — 120 мл;
  • чеснок, зубчики — 2 шт.;
  • чеснок сушеный — 3 г;
  • сливки 15% — 250 мл;
  • петрушка, веточка — 5 г;
  • крахмал кукурузный — 15 г;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Половину указанного объема воды налейте в кастрюлю и доведите на среднем огне до кипения. Добавьте чеснок и чесночный порошок и варите на маленьком огне, пока вода почти не выпарится — это должно занять около 5 минут. После добавьте в кастрюлю густые сливки, петрушку, соль и перец.
  2. Оставшуюся воду смешайте с кукурузным крахмалом и добавьте в соус.
  3. Постоянно помешивая, готовьте до загустения массы и однородной консистенции соуса. После добавления крахмала соус будет готов где-то через 3 минуты.

Чесночный соус отлично подходит ароматному картофелю фри, салатам, сэндвичам, рыбе, овощам гриль. Он придаст блюдам немного остроты и пикантности.

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