Затмит даже любимый майонез: классический чесночный соус для салатов, картофеля и рыбы

Десять минут — и соус готов

Как часто вы подаете соус к любимым блюдам? Только давайте не будем вспоминать о майонезе. Хоть это и самый распространенный соус на наших кухнях, но качество покупного оставляет желать лучшего.

Если вы думаете, что приготовить соус в домашних условиях дорого, то это не так. Бесспорное доказательство — рецепт чесночного соуса от Shuba. Для его приготовления вам понадобятся всего несколько основных ингредиентов — это сливки, чеснок, петрушка и специи. Через десять минут у вас на столе будет нереально вкусный соус.

Как приготовить классический чесночный соус

Ингредиенты на 4 порции:

вода — 120 мл;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

чеснок сушеный — 3 г;

сливки 15% — 250 мл;

петрушка, веточка — 5 г;

крахмал кукурузный — 15 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Половину указанного объема воды налейте в кастрюлю и доведите на среднем огне до кипения. Добавьте чеснок и чесночный порошок и варите на маленьком огне, пока вода почти не выпарится — это должно занять около 5 минут. После добавьте в кастрюлю густые сливки, петрушку, соль и перец. Оставшуюся воду смешайте с кукурузным крахмалом и добавьте в соус. Постоянно помешивая, готовьте до загустения массы и однородной консистенции соуса. После добавления крахмала соус будет готов где-то через 3 минуты.

Чесночный соус отлично подходит ароматному картофелю фри, салатам, сэндвичам, рыбе, овощам гриль. Он придаст блюдам немного остроты и пикантности.