Этой постной намазки будете есть банку за раз: фантастическая икра из свеклы

Ее можно есть сразу, а можно заготовить на зиму

Намазки на хлеб – отличный способ разнообразить праздничный стол. Если вы уже готовите классическую рыбную намазку, обратите внимание на этот рецепт постной овощной заготовки на зиму.

Закуска получается простая, но очень вкусная. Ее можно заготовить на зиму, а можно съесть сразу с хлебом. Рецептом разделились на Ukr.Media.

Ингредиенты:

500 гр. свеклы;

2 луковицы;

1 сладкий перец;

300 гр. свежих помидоров;

3 ст. л. растительного масла;

соль ~ 1 ч. л. без горки;

перец по вкусу;

чеснок — 2-3 зубчика;

лавровый лист – 1 шт.

Способ приготовления:

Нарезаем лук и обжариваем несколько минут на растительном масле. Затем добавляем к луку сладкий перец, нарезанный кусочками. Продолжаем обжаривать. Свеклу натираем на терке. Отправляем к обжаренному луку с перцем. Пока свекла обжаривается, натираем помидоры. Получившуюся мякоть отправляем к овощам. Накрываем блюдо крышкой и тушим на среднем огне около 15 минут. Затем добавляем соль и тушим еще 5-7 минут, чтобы испарилась вся влага. В конце добавляем чеснок, черный перец и лавровый лист. Перемешиваем и даем настояться.

Для заготовки горячую икру перекладываем в стерилизованные банки и закрываем крышками. Также мы делились рецептом вкусного кабачкового леча.