Уникальный постный рецепт капусты от латвийских поваров: все забудут, что в блюде нет мяса
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Секрет в том, чтобы готовить квашеную капусту, а не свежую
Тушеная капуста – очень сытное и вкусное блюдо. Ее можно приготовить из свежей капусты. Особенно яркий вкус будет иметь блюдо, приготовленное из квашеного продукта. Успенский пост — отличный случай открыть ту самую последнюю банку квашеной капусты.
Как правильно и вкусно приготовить тушеную квашеную капусту, рассказали на портале Ukr.Media. Этот рецепт заимствован из латышской кухни. Секрет заключается в использовании квашеной капусты и большого количества моркови.
Ингредиенты:
- 1 килограмм капусты квашеной
- 0,6 кг моркови
- 3 луковицы
- растительное масло
- 1-2 чайные ложки тмина
Способ приготовления:
- Морковь чистим и натираем на мелкую терку. В кастрюлю с толстым дном наливаем немного растительного масла и ставим его на огонь.
- Лук мелко крошим и обжариваем. Добавляем тертую морковь и томим их немного вместе.
- Затем кладем квашеную капусту и заливаем водой. Вода должна быть примерно в один уровень со слоем капусты.
- Оставляем тушиться до готовности. Приблизительно через 30 минут добавляем тмин и продолжаем тушить до мягкости.
Получается очень вкусное постное блюдо. Также можно добавить в соус к капусте горчицу – мы рассказывали зачем.