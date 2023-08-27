Уникальный постный рецепт капусты от латвийских поваров: все забудут, что в блюде нет мяса

Секрет в том, чтобы готовить квашеную капусту, а не свежую

Тушеная капуста – очень сытное и вкусное блюдо. Ее можно приготовить из свежей капусты. Особенно яркий вкус будет иметь блюдо, приготовленное из квашеного продукта. Успенский пост — отличный случай открыть ту самую последнюю банку квашеной капусты.

Как правильно и вкусно приготовить тушеную квашеную капусту, рассказали на портале Ukr.Media. Этот рецепт заимствован из латышской кухни. Секрет заключается в использовании квашеной капусты и большого количества моркови.

Ингредиенты:

1 килограмм капусты квашеной

0,6 кг моркови

3 луковицы

растительное масло

1-2 чайные ложки тмина

Способ приготовления:

Морковь чистим и натираем на мелкую терку. В кастрюлю с толстым дном наливаем немного растительного масла и ставим его на огонь. Лук мелко крошим и обжариваем. Добавляем тертую морковь и томим их немного вместе. Затем кладем квашеную капусту и заливаем водой. Вода должна быть примерно в один уровень со слоем капусты. Оставляем тушиться до готовности. Приблизительно через 30 минут добавляем тмин и продолжаем тушить до мягкости.

Получается очень вкусное постное блюдо. Также можно добавить в соус к капусте горчицу – мы рассказывали зачем.