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Уникальный постный рецепт капусты от латвийских поваров: все забудут, что в блюде нет мяса

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Такая капуста получается очень вкусной и питательной
Такая капуста получается очень вкусной и питательной. Фото ТСН

Секрет в том, чтобы готовить квашеную капусту, а не свежую

Тушеная капуста – очень сытное и вкусное блюдо. Ее можно приготовить из свежей капусты. Особенно яркий вкус будет иметь блюдо, приготовленное из квашеного продукта. Успенский пост — отличный случай открыть ту самую последнюю банку квашеной капусты.

Как правильно и вкусно приготовить тушеную квашеную капусту, рассказали на портале Ukr.Media. Этот рецепт заимствован из латышской кухни. Секрет заключается в использовании квашеной капусты и большого количества моркови.

Ингредиенты:

  • 1 килограмм капусты квашеной
  • 0,6 кг моркови
  • 3 луковицы
  • растительное масло
  • 1-2 чайные ложки тмина

Способ приготовления:

  1. Морковь чистим и натираем на мелкую терку. В кастрюлю с толстым дном наливаем немного растительного масла и ставим его на огонь.
  2. Лук мелко крошим и обжариваем. Добавляем тертую морковь и томим их немного вместе.
  3. Затем кладем квашеную капусту и заливаем водой. Вода должна быть примерно в один уровень со слоем капусты.
  4. Оставляем тушиться до готовности. Приблизительно через 30 минут добавляем тмин и продолжаем тушить до мягкости.

Получается очень вкусное постное блюдо. Также можно добавить в соус к капусте горчицу – мы рассказывали зачем.

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#Капуста #Морковь #Піст