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Эта дешевая закуска исчезнет со стола — обернуться не успеете: рецепт бюджетной намазки из нескольких продуктов

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Великолепная простая закуска, которая спасет от голода
Великолепная простая закуска, которая спасет от голода. Фото shuba.life

Идеально как к праздничному столу, так и на каждый день

Мы говорили, как приготовить классическую рыбную намазку на бутерброды. Теперь делимся необычным рецептом паштета, который, однако, использует отличное сочетание продуктов.

В составе этой намазки есть сельдь и морковь, которые прекрасно оттеняют друг друга. Такая намазка будет идеальна, если вам срочно нужно перекусить, ведь она готовится очень быстро. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

  • селедка — 250 г;
  • морковь — 2 шт.;
  • плавленый сырок — 1 шт.;
  • масло – 80 г.

Способ приготовления:

  1. Соленую сельдь разбираем на филе, выбираем из нее косточки. Морковь запекаем или отвариваем.
  2. В чашу блендера перекладываем рыбу, морковь, творог и сливочное масло. Смешиваем до однородной консистенции и пробуем.
  3. Перчим, при необходимости подсаливаем. Снова перемешиваем.

Масса получается нежная и очень приятная по вкусу. По желанию можно добавить немного острого перца, если хотите, чтобы понравилось пикантнее. Также можно добавлять любую любимую зелень – укроп, петрушку и т.д. Также мы рассказывали, как готовить бабагануш.

Теги:
#Рецепт #Бутерброды #Селедка #намазка