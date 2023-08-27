Эта дешевая закуска исчезнет со стола — обернуться не успеете: рецепт бюджетной намазки из нескольких продуктов
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Идеально как к праздничному столу, так и на каждый день
Мы говорили, как приготовить классическую рыбную намазку на бутерброды. Теперь делимся необычным рецептом паштета, который, однако, использует отличное сочетание продуктов.
В составе этой намазки есть сельдь и морковь, которые прекрасно оттеняют друг друга. Такая намазка будет идеальна, если вам срочно нужно перекусить, ведь она готовится очень быстро. Рецептом поделились на портале ProstoWay.
Ингредиенты:
- селедка — 250 г;
- морковь — 2 шт.;
- плавленый сырок — 1 шт.;
- масло – 80 г.
Способ приготовления:
- Соленую сельдь разбираем на филе, выбираем из нее косточки. Морковь запекаем или отвариваем.
- В чашу блендера перекладываем рыбу, морковь, творог и сливочное масло. Смешиваем до однородной консистенции и пробуем.
- Перчим, при необходимости подсаливаем. Снова перемешиваем.
Масса получается нежная и очень приятная по вкусу. По желанию можно добавить немного острого перца, если хотите, чтобы понравилось пикантнее. Также можно добавлять любую любимую зелень – укроп, петрушку и т.д. Также мы рассказывали, как готовить бабагануш.