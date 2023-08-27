Самое простое тесто без яиц: моментальный пирог с ягодами
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Можно взять любые ягоды и каждый раз получать новый вкус
Мы делились рецептом вкусного постного теста, которое идеально подходит для жарки пирожков. Теперь делимся классическим рецептом ягодного пирога.
Пирог ягодный, но с этим тестом можно использовать фрукты, например яблоки, сливы или груши – будет очень вкусно. Рецептом поделились на портале "Советница".
Ингредиенты:
- 100 г муки
- 100 г сахара
- 100 г сливочного масла
- 100 г овсяных хлопьев
- 0,5 кг ягод или фруктов
- 1 столовая ложка крахмала
- 1 столовая ложка сахарной пудры
Способ приготовления:
- В миску всыпаем муку и сахар. Добавляем к сыпучему веществу кубики холодного масла.
- Быстро перетираем все пальцами на крошку. Можно воспользоваться блендером.
- Всыпаем в готовую крошку овсяные хлопья быстрого приготовления. Все вместе перетираем на крошку.
- В форму для выпечки выкладываем целые ягоды или кусочки фруктов. Смешиваем крахмал и сахарную пудру. Этой смесью присыпаем ягоды.
- Всё аккуратно перемешиваем, равномерно распределяем начинку по форме. Благодаря крахмалу начинка будет не водянистой, а станет как густое варенье.
- Сверху на ягоды высыпаем крошку, распределяем, не утрамбовывая. Ставим будущий пирог в разогретую до 180 градусов духовку.
- Выпекаем пирог ориентировочно 25 минут. За это время верх должен подзолотиться. Перед подачей лучше дать пирогу немного остыть.
Выходит очень вкусно и готовится несложно. Подавать этот пирог лучше с белым мороженым. Мы рассказывали, как приготовить его дома.