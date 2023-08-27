Самое простое тесто без яиц: моментальный пирог с ягодами

Можно взять любые ягоды и каждый раз получать новый вкус

Мы делились рецептом вкусного постного теста, которое идеально подходит для жарки пирожков. Теперь делимся классическим рецептом ягодного пирога.

Пирог ягодный, но с этим тестом можно использовать фрукты, например яблоки, сливы или груши – будет очень вкусно. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

100 г муки

100 г сахара

100 г сливочного масла

100 г овсяных хлопьев

0,5 кг ягод или фруктов

1 столовая ложка крахмала

1 столовая ложка сахарной пудры

Способ приготовления:

В миску всыпаем муку и сахар. Добавляем к сыпучему веществу кубики холодного масла. Быстро перетираем все пальцами на крошку. Можно воспользоваться блендером. Всыпаем в готовую крошку овсяные хлопья быстрого приготовления. Все вместе перетираем на крошку. В форму для выпечки выкладываем целые ягоды или кусочки фруктов. Смешиваем крахмал и сахарную пудру. Этой смесью присыпаем ягоды. Всё аккуратно перемешиваем, равномерно распределяем начинку по форме. Благодаря крахмалу начинка будет не водянистой, а станет как густое варенье. Сверху на ягоды высыпаем крошку, распределяем, не утрамбовывая. Ставим будущий пирог в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем пирог ориентировочно 25 минут. За это время верх должен подзолотиться. Перед подачей лучше дать пирогу немного остыть.

Выходит очень вкусно и готовится несложно. Подавать этот пирог лучше с белым мороженым. Мы рассказывали, как приготовить его дома.