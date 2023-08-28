Потрясающие оладьи из яблок и грецких орехов: рецепт на Ореховый Спас
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Идеально и для праздника, и для вкусного завтрака
Во вторник, 29 августа 2023 года в Украине отмечают Ореховый Спас — праздник так называется потому, что в эти дни происходит созревание разных видов орехов. Традиционно из них и готовят угощения на праздничный стол. И если вы ищете, что приготовить из орехов, то этот рецепт для вас.
Оладьи из яблок и грецких орехов по рецепту Shuba — это мягкие и вкусные сладости, которые идеально подойдут и на праздник, и для вкусного и быстрого завтрака. Готовятся они из простых ингредиентов всего за полчаса и станут любимым блюдом всей вашей семьи!
Как приготовить оладьи из яблок и грецких орехов
Ингредиенты на 8 порций:
- яблоки — 2 шт.;
- грецкие орехи — 50 г;
- мука пшеничная — 250 г;
- сахарная пудра — 100 г;
- молоко 2,8% — 70 мл;
- яйца куриные — 3 шт.;
- лимон, сок — 20 мл;
- разрыхлитель — 10 г;
- масло подсолнечное — 80 мл.
Способ приготовления:
- В миску вбейте яйца, добавьте к ним сахарную пудру, молоко и лимонный сок, все ингредиенты перемешайте венчиком.
- В массу добавьте просеянную с разрыхлителем муку и измельченные ножом ядра грецких орехов.
- Помытые и нарезанные кубиками яблоки добавьте в тесто, все перемешайте.
- В глубокой сковороде разогрейте большое количество растительного масло.
- В сковороду выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя оладьи. Жарьте их до золотистого цвета с обеих сторон. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. По желанию посыпьте сахарной пудрой и подавайте.
Почистить грецкие орехи можно быстро с помощью лайфхака от "Телеграфа". Готовьте быстро и вкусно!