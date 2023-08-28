Потрясающие оладьи из яблок и грецких орехов: рецепт на Ореховый Спас

Идеально и для праздника, и для вкусного завтрака

Во вторник, 29 августа 2023 года в Украине отмечают Ореховый Спас — праздник так называется потому, что в эти дни происходит созревание разных видов орехов. Традиционно из них и готовят угощения на праздничный стол. И если вы ищете, что приготовить из орехов, то этот рецепт для вас.

Оладьи из яблок и грецких орехов по рецепту Shuba — это мягкие и вкусные сладости, которые идеально подойдут и на праздник, и для вкусного и быстрого завтрака. Готовятся они из простых ингредиентов всего за полчаса и станут любимым блюдом всей вашей семьи!

Как приготовить оладьи из яблок и грецких орехов

Ингредиенты на 8 порций:

яблоки — 2 шт.;

грецкие орехи — 50 г;

мука пшеничная — 250 г;

сахарная пудра — 100 г;

молоко 2,8% — 70 мл;

яйца куриные — 3 шт.;

лимон, сок — 20 мл;

разрыхлитель — 10 г;

масло подсолнечное — 80 мл.

Способ приготовления:

В миску вбейте яйца, добавьте к ним сахарную пудру, молоко и лимонный сок, все ингредиенты перемешайте венчиком. В массу добавьте просеянную с разрыхлителем муку и измельченные ножом ядра грецких орехов. Помытые и нарезанные кубиками яблоки добавьте в тесто, все перемешайте. В глубокой сковороде разогрейте большое количество растительного масло. В сковороду выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя оладьи. Жарьте их до золотистого цвета с обеих сторон. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. По желанию посыпьте сахарной пудрой и подавайте.

Почистить грецкие орехи можно быстро с помощью лайфхака от "Телеграфа". Готовьте быстро и вкусно!