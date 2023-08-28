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Потрясающие оладьи из яблок и грецких орехов: рецепт на Ореховый Спас

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вкусные и сытные оладьи из яблок и грецких орехов
Вкусные и сытные оладьи из яблок и грецких орехов. Фото shuba.life

Идеально и для праздника, и для вкусного завтрака

Во вторник, 29 августа 2023 года в Украине отмечают Ореховый Спас — праздник так называется потому, что в эти дни происходит созревание разных видов орехов. Традиционно из них и готовят угощения на праздничный стол. И если вы ищете, что приготовить из орехов, то этот рецепт для вас.

Оладьи из яблок и грецких орехов по рецепту Shuba — это мягкие и вкусные сладости, которые идеально подойдут и на праздник, и для вкусного и быстрого завтрака. Готовятся они из простых ингредиентов всего за полчаса и станут любимым блюдом всей вашей семьи!

Как приготовить оладьи из яблок и грецких орехов

Ингредиенты на 8 порций:

  • яблоки — 2 шт.;
  • грецкие орехи — 50 г;
  • мука пшеничная — 250 г;
  • сахарная пудра — 100 г;
  • молоко 2,8% — 70 мл;
  • яйца куриные — 3 шт.;
  • лимон, сок — 20 мл;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • масло подсолнечное — 80 мл.

Способ приготовления:

  1. В миску вбейте яйца, добавьте к ним сахарную пудру, молоко и лимонный сок, все ингредиенты перемешайте венчиком.
  2. В массу добавьте просеянную с разрыхлителем муку и измельченные ножом ядра грецких орехов.
  3. Помытые и нарезанные кубиками яблоки добавьте в тесто, все перемешайте.
  4. В глубокой сковороде разогрейте большое количество растительного масло.
  5. В сковороду выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя оладьи. Жарьте их до золотистого цвета с обеих сторон. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. По желанию посыпьте сахарной пудрой и подавайте.

Почистить грецкие орехи можно быстро с помощью лайфхака от "Телеграфа". Готовьте быстро и вкусно!

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