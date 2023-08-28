Удвойте все ингредиенты: пару минут - и от этого печенья не останется ни крошки

Фантастическая выпечка из простых продуктов

Завтра, 29 августа, важная дата в календаре церковных праздников — Ореховый Спас. В эти дни происходит дозревание орехов. И если вы ищете рецепты с грецкими орехами, то вам сюда.

Сегодня вместе с Food Oboz будем готовить ореховое печенье. Всего из четырех ингредиентов у вас получится нежное печенье, которое придет по вкусу абсолютно всем. Такую выпечку вы с удовольствием будете подавать не только на праздничный стол, но и к семейным чаепитиям.

Как приготовить ореховое печенье

Ингредиенты:

грецкие орехи — 60 гр.;

сахар — 60 гр.;

пшеничная мука — 200 гр.;

масло сливочное комнатной температуры — 160 гр.

Способ приготовления:

Поставьте грецкие орехи в духовку или микроволновку на 4-5 минут, чтобы они слегка обжарились. После измельчите их с помощью кофемолки либо же положите в пакет и измельчите с помощью скалки. В отдельную чашу мы добавляем масло и сахар и орехи. Постепенно, перемешивая, добавляем муку. Замешиваем тесто, нарезаем колбасками, заворачиваем в пергамент, завязываем веревками и отправляем на 30 минут в морозилку. С остывшего теста снимаем пергамент, нарезаем на кусочки. Отправляем будущее печенье на застеленный пергаментом противень и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Через 20 минут печенье готово.

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