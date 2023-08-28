Этот соус очень любят в Грузии: попробуйте - и будете готовить всегда

Вам даже готовить ничего не придется!

В Украине завтра, 29 августа, отмечается Ореховый Спас — это важный церковный праздник. В этот день семьи собираются за одним столом и лакомятся угощениями из орехов. И если вы ищете необычный рецепт с орехами, то вы его нашли.

Сегодня вместе с Shuba предлагаем приготовить острый и пряный соус с выраженным ореховым вкусом и чесночным ароматом под названием баже. Его очень любят грузины за вкус и простоту приготовления. Дело в том, что готовится он из сырых ингредиентов и в варке не нуждается. Главное здесь — правильные специи и качественные грецкие орехи — спелые и без горчинки.

Как приготовить грузинский соус баже

Ингредиенты на 4 порции:

грецкие орехи — 100 г;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

кориандр, семена — 1/2 ч. л.;

приправа "Уцхо-сунели" — 1/2 ч. л.;

шафран — 1/2 ч. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

перец красный острый — 1/3 ч. л.;

перец черный молотый — 0.5 г;

лимон, сок — 1 ст. л.;

вода — 200 г.

Способ приготовления:

Орехи перемелите в блендере до однородного состояния. Чеснок почистите, пропустите через пресс и выложите в ступку. Туда же добавьте соль и все специи. Тщательно перемешайте. В ступку добавляйте постепенно молотые орехи, растирая их в пасту. Полученную смесь переложите в миску, добавьте свежий лимонный сок и перемешайте. Если масса получилась слишком густой, разведите ее холодной кипяченой водой — соус должен получиться по консистенции как сметана.

Приготовьте курицу по рецепту "Телеграфа" и подавайте вместе с соусом. Приятного аппетита!