Этот соус очень любят в Грузии: попробуйте - и будете готовить всегда
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Вам даже готовить ничего не придется!
В Украине завтра, 29 августа, отмечается Ореховый Спас — это важный церковный праздник. В этот день семьи собираются за одним столом и лакомятся угощениями из орехов. И если вы ищете необычный рецепт с орехами, то вы его нашли.
Сегодня вместе с Shuba предлагаем приготовить острый и пряный соус с выраженным ореховым вкусом и чесночным ароматом под названием баже. Его очень любят грузины за вкус и простоту приготовления. Дело в том, что готовится он из сырых ингредиентов и в варке не нуждается. Главное здесь — правильные специи и качественные грецкие орехи — спелые и без горчинки.
Как приготовить грузинский соус баже
Ингредиенты на 4 порции:
- грецкие орехи — 100 г;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- кориандр, семена — 1/2 ч. л.;
- приправа "Уцхо-сунели" — 1/2 ч. л.;
- шафран — 1/2 ч. л.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- перец красный острый — 1/3 ч. л.;
- перец черный молотый — 0.5 г;
- лимон, сок — 1 ст. л.;
- вода — 200 г.
Способ приготовления:
- Орехи перемелите в блендере до однородного состояния.
- Чеснок почистите, пропустите через пресс и выложите в ступку. Туда же добавьте соль и все специи. Тщательно перемешайте.
- В ступку добавляйте постепенно молотые орехи, растирая их в пасту.
- Полученную смесь переложите в миску, добавьте свежий лимонный сок и перемешайте. Если масса получилась слишком густой, разведите ее холодной кипяченой водой — соус должен получиться по консистенции как сметана.
Приготовьте курицу по рецепту "Телеграфа" и подавайте вместе с соусом. Приятного аппетита!