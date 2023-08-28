Как забыть дорогу в Макдональдс: фантастический рецепт куриных наггетсов в духовке
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Дети никогда не захотят в ресторан быстрого питания
Если ваши дети любят полакомиться вкуснющими наггетсами и просят посетить ресторан быстрого питания, попробуйте приготовить это блюдо дома. Гарантируем — у вас получится не только вкусно, но и полезно.
Рецепт куриных наггетсов от "ТСН" — это не только быстро, но еще и просто, и бюджетно. Куриное филе в панировки получится невероятно хрустящим снаружи и очень нежным внутри. Детки забудут дорогу в любимый ресторан и будут лакомиться только дома!
Как приготовить куринные наггетсы
Ингредиенты:
- филе куриное — 300 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сыр твердый — 100 г;
- мука — 2 ст. л.;
- куркума — четверть ч. л.;
- черный молотый перец, соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Куриное филе вымойте и обсушите. Нарежьте мясо поперек волокон на ломтики толщиной около сантиметра. Посолите, поперчите и добавьте куркуму.
- Твердый сыр натрите на средней терке.
- В лоток всыпьте муку, положите мясо, закройте крышкой и хорошо встряхните. Сюда же добавьте яйцо и снова хорошо встряхните. Добавьте сыр, закройте крышкой и еще раз встряхните.
- Застелите пергаментом противень, выложите на него наггетсы и выпекайте в заранее разогретой духовке при 180 градусах. Через 20-25 минут блюдо будет готово.
Куриное филе может сделать более сочным и мягким один ингредиент. Узнайте из материала "Телеграф", о чем идет речь, и готовьте с удовольствием!