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Такой "десерт" съедят за пару минут: хитовый рецепт кабачкового торта

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
От такого кабачкового торта не откажется никто
От такого кабачкового торта не откажется никто. Фото ТСН

Эта вкуснятина подойдет и на праздничный стол, и к семейному ужину

Кабачок — король сезона. Ведь из них можно приготовить столько невероятных блюд — от вкуснейших кабачков по-французски до потрясающих овощных оладий.

Сегодня мы приготовим закусочный торт из кабачков по рецепту "ТСН" — это вариант недорогой, но вкусной закуски. Это отличное решение, когда хочется оригинального, вкусного, но в то же время легкого. Попробуем?

Как приготовить торт из кабачка

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт.;
  • яйца – 3 шт.;
  • мука – 0,5 стакана;
  • помидоры – 2 шт.;
  • сыр твердый – 100 г;
  • чеснок – 5 зубчиков;
  • майонез – 150 г;
  • растительное масло;
  • перец черный молотый;
  • соль;
  • укроп свежий.

Способ приготовления:

  1. Сыр натрите на крупной терке. Помидоры нарежьте тонкими кружками.
  2. Кабачки промойте, натрите на крупной терке и оставьте на 10 минут. Через указанное время слейте жидкость.
  3. Укроп помойте и мелко нарежьте. Чеснок выдавите через пресс. Все перемешайте, посолите и заправьте майонезом.
  4. В кабачковое тесто вбейте яйца, просеянную муку. Полученное тесто посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
  5. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжаривайте кабачковые блины на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. Оставьте, пока блины не остынут.
  6. На сервировочное блюдо выложите первый кабачковый блин и смажьте майонезом с чесноком и укропом. Сверху распределите помидоры и накройте вторым блином. Повторяйте, пока не закончатся кабачковые блины.
  7. Последний блин посыпьте натертым сыром и украсьте помидорами. Блюдо готово.

Если хотите узнать, как едят кабачки в Греции, приготовьте мусаку по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

Теги:
#Кабачки #Закуска #Чувствительные рецепторы #Готовим дома