Такой "десерт" съедят за пару минут: хитовый рецепт кабачкового торта

Эта вкуснятина подойдет и на праздничный стол, и к семейному ужину

Кабачок — король сезона. Ведь из них можно приготовить столько невероятных блюд — от вкуснейших кабачков по-французски до потрясающих овощных оладий.

Сегодня мы приготовим закусочный торт из кабачков по рецепту "ТСН" — это вариант недорогой, но вкусной закуски. Это отличное решение, когда хочется оригинального, вкусного, но в то же время легкого. Попробуем?

Как приготовить торт из кабачка

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.;

яйца – 3 шт.;

мука – 0,5 стакана;

помидоры – 2 шт.;

сыр твердый – 100 г;

чеснок – 5 зубчиков;

майонез – 150 г;

растительное масло;

перец черный молотый;

соль;

укроп свежий.

Способ приготовления:

Сыр натрите на крупной терке. Помидоры нарежьте тонкими кружками. Кабачки промойте, натрите на крупной терке и оставьте на 10 минут. Через указанное время слейте жидкость. Укроп помойте и мелко нарежьте. Чеснок выдавите через пресс. Все перемешайте, посолите и заправьте майонезом. В кабачковое тесто вбейте яйца, просеянную муку. Полученное тесто посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжаривайте кабачковые блины на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. Оставьте, пока блины не остынут. На сервировочное блюдо выложите первый кабачковый блин и смажьте майонезом с чесноком и укропом. Сверху распределите помидоры и накройте вторым блином. Повторяйте, пока не закончатся кабачковые блины. Последний блин посыпьте натертым сыром и украсьте помидорами. Блюдо готово.

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