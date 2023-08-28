Такой "десерт" съедят за пару минут: хитовый рецепт кабачкового торта
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Эта вкуснятина подойдет и на праздничный стол, и к семейному ужину
Кабачок — король сезона. Ведь из них можно приготовить столько невероятных блюд — от вкуснейших кабачков по-французски до потрясающих овощных оладий.
Сегодня мы приготовим закусочный торт из кабачков по рецепту "ТСН" — это вариант недорогой, но вкусной закуски. Это отличное решение, когда хочется оригинального, вкусного, но в то же время легкого. Попробуем?
Как приготовить торт из кабачка
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.;
- яйца – 3 шт.;
- мука – 0,5 стакана;
- помидоры – 2 шт.;
- сыр твердый – 100 г;
- чеснок – 5 зубчиков;
- майонез – 150 г;
- растительное масло;
- перец черный молотый;
- соль;
- укроп свежий.
Способ приготовления:
- Сыр натрите на крупной терке. Помидоры нарежьте тонкими кружками.
- Кабачки промойте, натрите на крупной терке и оставьте на 10 минут. Через указанное время слейте жидкость.
- Укроп помойте и мелко нарежьте. Чеснок выдавите через пресс. Все перемешайте, посолите и заправьте майонезом.
- В кабачковое тесто вбейте яйца, просеянную муку. Полученное тесто посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжаривайте кабачковые блины на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. Оставьте, пока блины не остынут.
- На сервировочное блюдо выложите первый кабачковый блин и смажьте майонезом с чесноком и укропом. Сверху распределите помидоры и накройте вторым блином. Повторяйте, пока не закончатся кабачковые блины.
- Последний блин посыпьте натертым сыром и украсьте помидорами. Блюдо готово.
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