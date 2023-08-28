Этот яблочный пирог с необычной начинкой заменит все десерты
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Выпечка удивит простотой и невероятным вкусом
Во вторник, 29 августа, в Украине отмечается Ореховый Спас. Традиционно в этот день собираются за одним столом и лакомятся угощениями. Часто в домах в этот день готовят выпечку с орехами и фруктами.
Если вы ищете рецепт с грецкими орехами, "Бабусині рецепти" предлагает попробовать необычную яблочную выпечку с орехами. Нежный и вкусный, он будет таять во рту. Попробуйте – и вы не пожалеете!
Как приготовить яблочный пирог с ореховой начинкой.
Ингредиенты на форму диаметром 22 см:
- большие яблоки – 2 шт.;
- сок половины лимона;
- сливочное масло – 20 г;
- сахарный песок – 2 ст. л.;
- корица молотая – 0,5 ч. л.;
- грецкие орехи – 60 г.
Способ приготовления:
- Яблоки моем, чистым от кожуры, удаляем сердцевину. Мякоть режем на маленькие кубики.
- На сухую сковороду выкладываем яблоки, поливаем их лимонным соком. К яблокам добавляем сахарный песок, молотую корицу и сверху кладем кусочек сливочного масла. Помешивая, готовим 5 минут.
- В массу добавляем измельченные грецкие орехи, перемешиваем, исключаем и оставляем, чтобы остыла.
- В чистую тарелку вбиваем яйцо, добавляем сахарный песок, ванильный сахар, соль и размешиваем. Сюда же наливаем растительное масло и все перемешиваем.
- В массу добавляем муку, разрыхлитель и замешиваем тесто. Треть кладем в морозилку на 10 минут.
- Форму смазываем сливочным маслом и выкладываем большую часть теста, формируем бортики. Сюда выкладываем начинку, сверху натираем на большой терке небольшую часть теста.
- Выпекайте пирог 30 минут при температуре 180 градусов.
Если хотите еще чего-то необычного, приготовьте яблоки в творожном тесте по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!