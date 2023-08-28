Этот яблочный пирог с необычной начинкой заменит все десерты

Выпечка удивит простотой и невероятным вкусом

Во вторник, 29 августа, в Украине отмечается Ореховый Спас. Традиционно в этот день собираются за одним столом и лакомятся угощениями. Часто в домах в этот день готовят выпечку с орехами и фруктами.

Если вы ищете рецепт с грецкими орехами, "Бабусині рецепти" предлагает попробовать необычную яблочную выпечку с орехами. Нежный и вкусный, он будет таять во рту. Попробуйте – и вы не пожалеете!

Как приготовить яблочный пирог с ореховой начинкой.

Ингредиенты на форму диаметром 22 см:

большие яблоки – 2 шт.;

сок половины лимона;

сливочное масло – 20 г;

сахарный песок – 2 ст. л.;

корица молотая – 0,5 ч. л.;

грецкие орехи – 60 г.

Способ приготовления:

Яблоки моем, чистым от кожуры, удаляем сердцевину. Мякоть режем на маленькие кубики. На сухую сковороду выкладываем яблоки, поливаем их лимонным соком. К яблокам добавляем сахарный песок, молотую корицу и сверху кладем кусочек сливочного масла. Помешивая, готовим 5 минут. В массу добавляем измельченные грецкие орехи, перемешиваем, исключаем и оставляем, чтобы остыла. В чистую тарелку вбиваем яйцо, добавляем сахарный песок, ванильный сахар, соль и размешиваем. Сюда же наливаем растительное масло и все перемешиваем. В массу добавляем муку, разрыхлитель и замешиваем тесто. Треть кладем в морозилку на 10 минут. Форму смазываем сливочным маслом и выкладываем большую часть теста, формируем бортики. Сюда выкладываем начинку, сверху натираем на большой терке небольшую часть теста. Выпекайте пирог 30 минут при температуре 180 градусов.

Если хотите еще чего-то необычного, приготовьте яблоки в творожном тесте по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!