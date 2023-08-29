Просто смешайте яблоки и яйца: рецепт омлета, о котором мало кто знает

Просыпаться будете только с этим завтраком

Сегодня, 20 августа, важная дата в календаре праздников на август – Ореховый Спас. Называется он так потому, что в эти дни происходит созревание разных видов орехов. Часто в этот день семьи собираются за одним столом и лакомятся угощениями с орехами и фруктами. Вот поэтому предлагаем приготовить омлет с яблоками.

Готовится такое блюдо по рецепту "1 хвилина" за считанные минуты. Десертный омлет с яблоками – это простая и быстрая идея на праздничный завтрак, но его можно готовить и в будние дни без риска опоздать на работу.

Как приготовить омлет с яблоками

Ингредиенты:

яблоко – 1 шт.;

яйца – 2 шт.;

манка или мука – 1 ст. л.;

мед – 1 ч. л.;

щепотка корицы.

Способ приготовления:

В тарелку разбейте яйца, смешайте с манкой и взбейте вилкой. Яблоки помойте и нарежьте небольшими кубиками или натрите на терке. На разогретую сковороду вылейте мед и выложите яблоки, готовьте, постоянно перемешивая. Когда яблоки станут мягкими и золотистого цвета, вылейте яичную смесь. Жарьте омлет на небольшом огне до готовности. Готовое блюдо по желанию посыпьте корицей.

А на десерт вы можете пожарить яблоки с хлебом по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь!