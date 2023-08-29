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Просто смешайте яблоки и яйца: рецепт омлета, о котором мало кто знает

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Сладкий омлет с яблоками съедят за секунду Новость обновлена 29 августа 2023, 09:56
Сладкий омлет с яблоками съедят за секунду. Фото odnaminyta.com

Просыпаться будете только с этим завтраком

Сегодня, 20 августа, важная дата в календаре праздников на август – Ореховый Спас. Называется он так потому, что в эти дни происходит созревание разных видов орехов. Часто в этот день семьи собираются за одним столом и лакомятся угощениями с орехами и фруктами. Вот поэтому предлагаем приготовить омлет с яблоками.

Готовится такое блюдо по рецепту "1 хвилина" за считанные минуты. Десертный омлет с яблоками – это простая и быстрая идея на праздничный завтрак, но его можно готовить и в будние дни без риска опоздать на работу.

Как приготовить омлет с яблоками

Ингредиенты:

  • яблоко – 1 шт.;
  • яйца – 2 шт.;
  • манка или мука – 1 ст. л.;
  • мед – 1 ч. л.;
  • щепотка корицы.

Способ приготовления:

  1. В тарелку разбейте яйца, смешайте с манкой и взбейте вилкой.
  2. Яблоки помойте и нарежьте небольшими кубиками или натрите на терке.
  3. На разогретую сковороду вылейте мед и выложите яблоки, готовьте, постоянно перемешивая.
  4. Когда яблоки станут мягкими и золотистого цвета, вылейте яичную смесь. Жарьте омлет на небольшом огне до готовности.
  5. Готовое блюдо по желанию посыпьте корицей.

А на десерт вы можете пожарить яблоки с хлебом по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь!

Теги:
#Рецепт #Завтрак #Ореховый Спас #Омлет #Готовим дома