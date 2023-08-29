Просто смешайте яблоки и яйца: рецепт омлета, о котором мало кто знает
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Просыпаться будете только с этим завтраком
Сегодня, 20 августа, важная дата в календаре праздников на август – Ореховый Спас. Называется он так потому, что в эти дни происходит созревание разных видов орехов. Часто в этот день семьи собираются за одним столом и лакомятся угощениями с орехами и фруктами. Вот поэтому предлагаем приготовить омлет с яблоками.
Готовится такое блюдо по рецепту "1 хвилина" за считанные минуты. Десертный омлет с яблоками – это простая и быстрая идея на праздничный завтрак, но его можно готовить и в будние дни без риска опоздать на работу.
Как приготовить омлет с яблоками
Ингредиенты:
- яблоко – 1 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- манка или мука – 1 ст. л.;
- мед – 1 ч. л.;
- щепотка корицы.
Способ приготовления:
- В тарелку разбейте яйца, смешайте с манкой и взбейте вилкой.
- Яблоки помойте и нарежьте небольшими кубиками или натрите на терке.
- На разогретую сковороду вылейте мед и выложите яблоки, готовьте, постоянно перемешивая.
- Когда яблоки станут мягкими и золотистого цвета, вылейте яичную смесь. Жарьте омлет на небольшом огне до готовности.
- Готовое блюдо по желанию посыпьте корицей.
А на десерт вы можете пожарить яблоки с хлебом по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь!