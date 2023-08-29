Считанные минуты - и готово: за каждый кусочек маринованных баклажан будет драка

Пикантный и оригинальный вкус удивит всех

Мы любим баклажаны за неповторимый и насыщенный вкус. Из сочных мясистых овощей можно приготовить невероятное количество разнообразнейших блюд, а их небольшая горечь только взбудоражит ваши вкусовые рецепторы.

Именно поэтому каждый кулинар хочет пополнить свои запасы заготовкой закуской из баклажан. И если вы ищете, как заготовить их на зиму, то рецепт Foot Oboz — именно для вас. Потратив минимум продуктов и времени, вы получите вкусную и полезную заготовку.

Как приготовить маринованные баклажаны

Ингредиенты:

чеснок — 4 зубка;

перец горький, баклажан — по вкусу;

вода — 1 л;

соль — 1 ст. л.;

сахар — 1,5 ст. л.;

лавровый лист — 4-5 шт.;

перец душистый — 1/2 ст. л.;

черный перец горошек — 1/2 ст. л.;

яблочный уксус — 4 ст. л.

Способ приготовления:

Баклажаны моем и разрезаем на 4 части. Выкладываем их в кипящую подсоленную воду и варим 5-7 минут после закипания жидкости. Для приготовления маринада в воду добавляем лавровый лист, душистый и черный перцы горошком, соль и сахар. Варим маринад 5 минут после закипания. На дно простерилизованных банок выкладываем чеснок и острый перец, добавляем по 1 ст. л. уксуса. С помощью шумовки заполняем банку готовыми баклажанами. Плотно прижимаем овощи, сверху вливаем по 1 ст. л. уксуса, заливаем маринадом до краев банки. Накрываем крышкой, закручиваем банки, переворачиваем их вверх дном, укутываем полотенцем, даем остыть и убираем для хранения.

Если вы хотите узнать, какими баклажанами любят полакомиться в Грузии, приготовьте их по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь!