Укр

Считанные минуты - и готово: за каждый кусочек маринованных баклажан будет драка

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Такие маринованные баклажаны готовятся быстро
Такие маринованные баклажаны готовятся быстро. Фото shuba.life

Пикантный и оригинальный вкус удивит всех

Мы любим баклажаны за неповторимый и насыщенный вкус. Из сочных мясистых овощей можно приготовить невероятное количество разнообразнейших блюд, а их небольшая горечь только взбудоражит ваши вкусовые рецепторы.

Именно поэтому каждый кулинар хочет пополнить свои запасы заготовкой закуской из баклажан. И если вы ищете, как заготовить их на зиму, то рецепт Foot Oboz — именно для вас. Потратив минимум продуктов и времени, вы получите вкусную и полезную заготовку.

Как приготовить маринованные баклажаны

Ингредиенты:

  • чеснок — 4 зубка;
  • перец горький, баклажан — по вкусу;
  • вода — 1 л;
  • соль — 1 ст. л.;
  • сахар — 1,5 ст. л.;
  • лавровый лист — 4-5 шт.;
  • перец душистый — 1/2 ст. л.;
  • черный перец горошек — 1/2 ст. л.;
  • яблочный уксус — 4 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Баклажаны моем и разрезаем на 4 части. Выкладываем их в кипящую подсоленную воду и варим 5-7 минут после закипания жидкости.
  2. Для приготовления маринада в воду добавляем лавровый лист, душистый и черный перцы горошком, соль и сахар. Варим маринад 5 минут после закипания.
  3. На дно простерилизованных банок выкладываем чеснок и острый перец, добавляем по 1 ст. л. уксуса.
  4. С помощью шумовки заполняем банку готовыми баклажанами. Плотно прижимаем овощи, сверху вливаем по 1 ст. л. уксуса, заливаем маринадом до краев банки.
  5. Накрываем крышкой, закручиваем банки, переворачиваем их вверх дном, укутываем полотенцем, даем остыть и убираем для хранения.

Если вы хотите узнать, какими баклажанами любят полакомиться в Грузии, приготовьте их по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь!

Теги:
#Рецепт #Баклажаны #Заготовки на зиму #Готовим дома