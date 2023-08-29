Считанные минуты - и готово: за каждый кусочек маринованных баклажан будет драка
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Пикантный и оригинальный вкус удивит всех
Мы любим баклажаны за неповторимый и насыщенный вкус. Из сочных мясистых овощей можно приготовить невероятное количество разнообразнейших блюд, а их небольшая горечь только взбудоражит ваши вкусовые рецепторы.
Именно поэтому каждый кулинар хочет пополнить свои запасы заготовкой закуской из баклажан. И если вы ищете, как заготовить их на зиму, то рецепт Foot Oboz — именно для вас. Потратив минимум продуктов и времени, вы получите вкусную и полезную заготовку.
Как приготовить маринованные баклажаны
Ингредиенты:
- чеснок — 4 зубка;
- перец горький, баклажан — по вкусу;
- вода — 1 л;
- соль — 1 ст. л.;
- сахар — 1,5 ст. л.;
- лавровый лист — 4-5 шт.;
- перец душистый — 1/2 ст. л.;
- черный перец горошек — 1/2 ст. л.;
- яблочный уксус — 4 ст. л.
Способ приготовления:
- Баклажаны моем и разрезаем на 4 части. Выкладываем их в кипящую подсоленную воду и варим 5-7 минут после закипания жидкости.
- Для приготовления маринада в воду добавляем лавровый лист, душистый и черный перцы горошком, соль и сахар. Варим маринад 5 минут после закипания.
- На дно простерилизованных банок выкладываем чеснок и острый перец, добавляем по 1 ст. л. уксуса.
- С помощью шумовки заполняем банку готовыми баклажанами. Плотно прижимаем овощи, сверху вливаем по 1 ст. л. уксуса, заливаем маринадом до краев банки.
- Накрываем крышкой, закручиваем банки, переворачиваем их вверх дном, укутываем полотенцем, даем остыть и убираем для хранения.
Если вы хотите узнать, какими баклажанами любят полакомиться в Грузии, приготовьте их по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь!