Сытный ужин из одного кабачка: этим рецептом вас будут умолять поделиться (видео)
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Готовьте сразу двойную порцию
Кабачки – универсальный овощ. Их можно есть сырыми, а можно приготовить из них множество вкуснейших блюд – от кабачков по-французски до невероятной кабачковой икры на зиму.
Кулинар tania_sheremet_ поделилась невероятным рецептом сытного ужина из одного кабачка! Весь секрет в одном ингредиенте. Стоит только в блюдо добавить пару ложек сливочного сыра – и вас покорит это феерическое блюдо из первой ложки.
Как приготовить кабачки со сливочным сыром
Ингредиенты:
- лук – 1 шт.;
- кабачок – 1 шт.;
- сладкий перец – 1 шт.;
- помидоры – 2-3 шт.;
- острый перец – по своему вкусу
- соль, перец, любимые травы;
- чеснок – 2-3 зубчика
- сливочный творог – 1-2 ст. л.;
- зелень – петрушка или укроп;
- подсолнечное масло для жарки.
Способ приготовления:
- Для начала следует подготовить все ингредиенты: помыть, почистить все овощи, порезать кубиками лук и кабачки.
- Лук необходимо обжарить на сковороде до прозрачности. Сюда же необходимо добавить острый перец, сладкий перец и пожарить все вместе пару минут.
- В полученную массу добавить томаты и кабачки. Смесь посолить, поперчить, добавить любимые травы и потушить до мягкости овощей. В конце добавить чеснок и сливочный творог.
- Готовое блюдо можно украсить и подать. Приятного аппетита!
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