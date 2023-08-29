Укр

Сытный ужин из одного кабачка: этим рецептом вас будут умолять поделиться (видео)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Кабачки в сливочном сыр затмят все остальные блюда
Кабачки в сливочном сыр затмят все остальные блюда. Фото instagram

Готовьте сразу двойную порцию

Кабачки – универсальный овощ. Их можно есть сырыми, а можно приготовить из них множество вкуснейших блюд – от кабачков по-французски до невероятной кабачковой икры на зиму.

Кулинар tania_sheremet_ поделилась невероятным рецептом сытного ужина из одного кабачка! Весь секрет в одном ингредиенте. Стоит только в блюдо добавить пару ложек сливочного сыра – и вас покорит это феерическое блюдо из первой ложки.

Как приготовить кабачки со сливочным сыром

Ингредиенты:

  • лук – 1 шт.;
  • кабачок – 1 шт.;
  • сладкий перец – 1 шт.;
  • помидоры – 2-3 шт.;
  • острый перец – по своему вкусу
  • соль, перец, любимые травы;
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • сливочный творог – 1-2 ст. л.;
  • зелень – петрушка или укроп;
  • подсолнечное масло для жарки.

Способ приготовления:

  1. Для начала следует подготовить все ингредиенты: помыть, почистить все овощи, порезать кубиками лук и кабачки.
  2. Лук необходимо обжарить на сковороде до прозрачности. Сюда же необходимо добавить острый перец, сладкий перец и пожарить все вместе пару минут.
  3. В полученную массу добавить томаты и кабачки. Смесь посолить, поперчить, добавить любимые травы и потушить до мягкости овощей. В конце добавить чеснок и сливочный творог.
  4. Готовое блюдо можно украсить и подать. Приятного аппетита!

Рекомендуем также запечь кабачки в духовке по рецепту "Телеграфа". Готовьте и ешьте с удовольствием!

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Сливочный сыр #Готовим дома