Сытный ужин из одного кабачка: этим рецептом вас будут умолять поделиться (видео)

Готовьте сразу двойную порцию

Кабачки – универсальный овощ. Их можно есть сырыми, а можно приготовить из них множество вкуснейших блюд – от кабачков по-французски до невероятной кабачковой икры на зиму.

Кулинар tania_sheremet_ поделилась невероятным рецептом сытного ужина из одного кабачка! Весь секрет в одном ингредиенте. Стоит только в блюдо добавить пару ложек сливочного сыра – и вас покорит это феерическое блюдо из первой ложки.

Как приготовить кабачки со сливочным сыром

Ингредиенты:

лук – 1 шт.;

кабачок – 1 шт.;

сладкий перец – 1 шт.;

помидоры – 2-3 шт.;

острый перец – по своему вкусу

соль, перец, любимые травы;

чеснок – 2-3 зубчика

сливочный творог – 1-2 ст. л.;

зелень – петрушка или укроп;

подсолнечное масло для жарки.

Способ приготовления:

Для начала следует подготовить все ингредиенты: помыть, почистить все овощи, порезать кубиками лук и кабачки. Лук необходимо обжарить на сковороде до прозрачности. Сюда же необходимо добавить острый перец, сладкий перец и пожарить все вместе пару минут. В полученную массу добавить томаты и кабачки. Смесь посолить, поперчить, добавить любимые травы и потушить до мягкости овощей. В конце добавить чеснок и сливочный творог. Готовое блюдо можно украсить и подать. Приятного аппетита!

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