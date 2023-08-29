Если дома нет фарша, вас выручит этот рецепт овощных котлет

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Цветная капуста – это очень нужный и полезный овощ для нашего организма. В нем содержится много белка и витамина С. Цветную капусту мы привыкли жарить, варить, тушить или запекать ее в йогурте.

Однако котлеты из цветной капусты — это достаточно редкое блюдо. Это не только полезно, но и вкусно. Приготовив такие котлеты по рецепту Food Oboz, вы не только разнообразите свое меню, но и съедите отличную порцию витаминов.

Как приготовить котлеты из запеченной капусты

Ингредиенты:

цветная капуста — 300 г;

яйца — 2 шт.;

пшеничная мука — 2 ст. л.;

соль, перец черный молотый — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления:

Цветную капусту отвариваем и мелко нарезаем. Солим и перчим овощ. К цветной капусте добавляем два яйца и тщательно перемешиваем. Добавляем муку и снова перемешиваем. Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем котлеты и прижимаем их столовой ложкой для придания правильной формы. Обжариваем с каждой стороны примерно по 5-7 минут на среднем огне. Выкладываем готовые котлеты из цветной капусты и подаем к столу. Приятного аппетита!

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