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Бюджетнее рецепта не найдете: такой летний суп будете есть кастрюлями

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Ингредиенты в рецепте укропного супа можно менять по вкусу
Ингредиенты в рецепте укропного супа можно менять по вкусу. Фото shuba.life

Вкусно, просто и сытно

В жару мы привыкли охлаждаться классической окрошкой. Однако есть ли возможность разнообразить летнее меню?

Для такого случая Shuba предлагает приготовить укропный суп. Он не только легкий и дешевый, но и простой в приготовлении. К тому же в блюдо можно использовать и замороженный укроп, а по желанию можно в суп добавить сваренные вкрутую яйца или отварной картофель, а мясной бульон заменить овощным.

Как приготовить ароматный укропный суп

Ингредиенты на 4 порции:

  • укроп, пучок — 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • петрушка, пучок — 1 шт.;
  • сельдерей, корень — 1 шт.;
  • лавровый лист — 3 шт.;
  • лук желтый репчатый — 1 шт.;
  • сметана 20% — 2 ст. л.;
  • мука пшеничная — 1 ст. л.;
  • свиная грудинка — 200 г;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Мясо помойте, положите его в кастрюлю с двумя литрами воды. Добавьте лавровый лист и варите 50 минут.
  2. Очистите и измельчите все необходимые овощи и положите их в бульон. Варите до мягкости овощей.
  3. Вы суп добавьте нарезанный укроп и варите еще 10 минут.
  4. В отдельную посуду отправьте сметану, смешайте ее с небольшим количеством готового супа. Влейте получившуюся смесь в суп, добавьте соль и перец по вкусу.

Блюдо готово. Подавать суп можно как горячим, так и холодным вместе с домашним хлебом по рецепту "Телеграфа".

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#Рецепт #Суп #Готовим дома