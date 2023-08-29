Бюджетнее рецепта не найдете: такой летний суп будете есть кастрюлями
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Вкусно, просто и сытно
В жару мы привыкли охлаждаться классической окрошкой. Однако есть ли возможность разнообразить летнее меню?
Для такого случая Shuba предлагает приготовить укропный суп. Он не только легкий и дешевый, но и простой в приготовлении. К тому же в блюдо можно использовать и замороженный укроп, а по желанию можно в суп добавить сваренные вкрутую яйца или отварной картофель, а мясной бульон заменить овощным.
Как приготовить ароматный укропный суп
Ингредиенты на 4 порции:
- укроп, пучок — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- петрушка, пучок — 1 шт.;
- сельдерей, корень — 1 шт.;
- лавровый лист — 3 шт.;
- лук желтый репчатый — 1 шт.;
- сметана 20% — 2 ст. л.;
- мука пшеничная — 1 ст. л.;
- свиная грудинка — 200 г;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Мясо помойте, положите его в кастрюлю с двумя литрами воды. Добавьте лавровый лист и варите 50 минут.
- Очистите и измельчите все необходимые овощи и положите их в бульон. Варите до мягкости овощей.
- Вы суп добавьте нарезанный укроп и варите еще 10 минут.
- В отдельную посуду отправьте сметану, смешайте ее с небольшим количеством готового супа. Влейте получившуюся смесь в суп, добавьте соль и перец по вкусу.
Блюдо готово. Подавать суп можно как горячим, так и холодным вместе с домашним хлебом по рецепту "Телеграфа".