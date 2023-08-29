Бюджетнее рецепта не найдете: такой летний суп будете есть кастрюлями

Вкусно, просто и сытно

В жару мы привыкли охлаждаться классической окрошкой. Однако есть ли возможность разнообразить летнее меню?

Для такого случая Shuba предлагает приготовить укропный суп. Он не только легкий и дешевый, но и простой в приготовлении. К тому же в блюдо можно использовать и замороженный укроп, а по желанию можно в суп добавить сваренные вкрутую яйца или отварной картофель, а мясной бульон заменить овощным.

Как приготовить ароматный укропный суп

Ингредиенты на 4 порции:

укроп, пучок — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

петрушка, пучок — 1 шт.;

сельдерей, корень — 1 шт.;

лавровый лист — 3 шт.;

лук желтый репчатый — 1 шт.;

сметана 20% — 2 ст. л.;

мука пшеничная — 1 ст. л.;

свиная грудинка — 200 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Мясо помойте, положите его в кастрюлю с двумя литрами воды. Добавьте лавровый лист и варите 50 минут. Очистите и измельчите все необходимые овощи и положите их в бульон. Варите до мягкости овощей. Вы суп добавьте нарезанный укроп и варите еще 10 минут. В отдельную посуду отправьте сметану, смешайте ее с небольшим количеством готового супа. Влейте получившуюся смесь в суп, добавьте соль и перец по вкусу.

Блюдо готово. Подавать суп можно как горячим, так и холодным вместе с домашним хлебом по рецепту "Телеграфа".