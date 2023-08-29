Просто смешайте все ингредиенты: за этой намазкой все выстроятся в очередь
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Все будут просить этот рецепт!
Разнообразные намазки и паштеты всегда уместны, ведь обычно их можно легко приготовить из простых ингредиентов. Если к вам пришли друзья или близкие или если хочется просто перекусить, всегда можно быстренько приготовить намазку из свеклы или грибной паштет.
Shuba предлагает приготовить необычную намазку из моркови, сельди и плавленого сыра. Простое блюдо из нескольких подручных ингредиентов станет отличной основой для канапе или бутербродов.
Как приготовить намазку из моркови, сельди и плавленого сырка
Ингредиенты на 2 порции:
- морковь — 1 шт.;
- сельдь, филе — 1 шт.;
- плавленый сыр — 2 шт.;
- майонез 72% — 30 г;
- перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Морковь промойте, очистите и сварите до готовности в течение 30-35 минут. Овощ охладите, очистите и натрите на крупную терку.
- Плавленый сыр также натрите на большую терку.
- Филе сельди нарежьте кусочками и положите в чашу блендера. Туда же добавьте морковь, сырки, майонез, поперчите и перебейте до однородной массы.
- Полученную массу положите на полчаса в холодильник. Через указанное время намазку можно подавать с белым хлебом или тостами.
Еще одна отличная закуска — намазка из кабачков по рецепту "Телеграфа". Попробуйте — и не пожалеете!