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Просто смешайте все ингредиенты: за этой намазкой все выстроятся в очередь

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такую фантастическую намазку приготовить просто
Такую фантастическую намазку приготовить просто. Фото shuba.life

Все будут просить этот рецепт!

Разнообразные намазки и паштеты всегда уместны, ведь обычно их можно легко приготовить из простых ингредиентов. Если к вам пришли друзья или близкие или если хочется просто перекусить, всегда можно быстренько приготовить намазку из свеклы или грибной паштет.

Shuba предлагает приготовить необычную намазку из моркови, сельди и плавленого сыра. Простое блюдо из нескольких подручных ингредиентов станет отличной основой для канапе или бутербродов.

Как приготовить намазку из моркови, сельди и плавленого сырка

Ингредиенты на 2 порции:

  • морковь — 1 шт.;
  • сельдь, филе — 1 шт.;
  • плавленый сыр — 2 шт.;
  • майонез 72% — 30 г;
  • перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Морковь промойте, очистите и сварите до готовности в течение 30-35 минут. Овощ охладите, очистите и натрите на крупную терку.
  2. Плавленый сыр также натрите на большую терку.
  3. Филе сельди нарежьте кусочками и положите в чашу блендера. Туда же добавьте морковь, сырки, майонез, поперчите и перебейте до однородной массы.
  4. Полученную массу положите на полчаса в холодильник. Через указанное время намазку можно подавать с белым хлебом или тостами.

Еще одна отличная закуска — намазка из кабачков по рецепту "Телеграфа". Попробуйте — и не пожалеете!

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