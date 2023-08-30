Сочная начинка на хрустящем хлебе: рецепт фантастических бутербродов для бодрого утра
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Вы будете завтракать только так
Разнообразные бутерброд – отличная закуска не только в нашей стране, но и во всем мире. Это любимый и распространенный завтрак и перекус. Когда нет времени готовить, просто берется кусочек хлеба и на него кладется все, что есть в холодильнике. Это могут быть бутерброды с мясом, колбасой, зеленью, сыром, рыбой, икрой или шпротами.
Горячие бутерброды от "Бабусиних рецептів" — это отличный вариант сытного и быстрого завтрака или перекуса. Это отличный вариант, если хочется поесть, но не очень хочется стоять на кухне.
Как приготовить горячие бутерброды
Ингредиенты:
- багет – 1 шт.;
- грибы – 250 г;
- лук репчатый – 1 шт.;
- чеснок – 2 зубчика;
- чабрец – ½ ч. л.;
- сыр – 200 г;
- помидор – 2 шт.;
- орегано – щепотка;
- базилик – щепотка;
- оливковое масло;
- соль – ½ ч. л.
Способ приготовления:
- Багет разрезаем на две равные части и делим надвое вдоль.
- Противень застилаем пергаментом и поливаем оливковым маслом. Выкладываем багет, выпекаем при 180 градусах в духовке 5 минут. Переворачиваем и выпекаем багет в течение 7 минут.
- Шампиньоны моем, нарезаем небольшими кусочками, лук чистим и режем, мелко шинкуем чеснок. Мелко натираем сыр и нарезаем тонкими кольцами помидор.
- В разогретой с маслом сковороде обжариваем лук и грибы. Добавляем сливочное масло, перемешиваем и продолжаем готовить грибы на максимальном огне. Добавляем чабрец и соль, чеснок все хорошо перемешиваем.
- На поджаренный багет выкладываем сыр, далее – нарезанные помидоры, орегано, базилик и грибную начинку. Посыпаем грибную начинку творогом, багеты отправляем в духовку при 200 градусах на 7 минут.
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