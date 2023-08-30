Сочная начинка на хрустящем хлебе: рецепт фантастических бутербродов для бодрого утра

Вы будете завтракать только так

Разнообразные бутерброд – отличная закуска не только в нашей стране, но и во всем мире. Это любимый и распространенный завтрак и перекус. Когда нет времени готовить, просто берется кусочек хлеба и на него кладется все, что есть в холодильнике. Это могут быть бутерброды с мясом, колбасой, зеленью, сыром, рыбой, икрой или шпротами.

Горячие бутерброды от "Бабусиних рецептів" — это отличный вариант сытного и быстрого завтрака или перекуса. Это отличный вариант, если хочется поесть, но не очень хочется стоять на кухне.

Как приготовить горячие бутерброды

Ингредиенты:

багет – 1 шт.;

грибы – 250 г;

лук репчатый – 1 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

чабрец – ½ ч. л.;

сыр – 200 г;

помидор – 2 шт.;

орегано – щепотка;

базилик – щепотка;

оливковое масло;

соль – ½ ч. л.

Способ приготовления:

Багет разрезаем на две равные части и делим надвое вдоль. Противень застилаем пергаментом и поливаем оливковым маслом. Выкладываем багет, выпекаем при 180 градусах в духовке 5 минут. Переворачиваем и выпекаем багет в течение 7 минут. Шампиньоны моем, нарезаем небольшими кусочками, лук чистим и режем, мелко шинкуем чеснок. Мелко натираем сыр и нарезаем тонкими кольцами помидор. В разогретой с маслом сковороде обжариваем лук и грибы. Добавляем сливочное масло, перемешиваем и продолжаем готовить грибы на максимальном огне. Добавляем чабрец и соль, чеснок все хорошо перемешиваем. На поджаренный багет выкладываем сыр, далее – нарезанные помидоры, орегано, базилик и грибную начинку. Посыпаем грибную начинку творогом, багеты отправляем в духовку при 200 градусах на 7 минут.

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