Идеальный завтрак готовится так: простейший рецепт из полкило кабачков и 100 грамм сыра

Такую запеканку съедят до последней крошки

Кабачок — воистину король сезона. Из этого овоща можно приготовить невероятное количество блюд — от кабачков по-французски до овощной икры на зиму.

Вместе с "Важно знать" делимся рецептом еще одного невероятного блюда — творожной запеканки с кабачками. Такая запеканка нравится и взрослым, и детям, ее можно приготовить хоть на завтрак, хоть на ужин. К тому же еще она полезна и содержит самый минимум калорий.

Как приготовить творожную запеканку с кабачками

Ингредиенты:

0,5 кг молодых кабачков;

100 г творога;

30 г твердого сыра;

3 куриных яйца;

2 зубчика чеснока;

соль, перец, специи — по вкусу;

сухари (можно заменить хлебными крошками);

сливочное масло для формы.

Способ приготовления:

Аккуратно натрите молодые кабачки на крупной терке и отожмите их. Добавьте творог и предварительно натертый сыр. Получившуюся массу посолите, поперчите, добавьте любимые специи и предварительно измельченный чеснок! Все тщательно перемешайте. В отдельной посудине тщательно взбейте венчиком яйца. Добавьте их в кабачковую массу и опять все перемешайте. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и обильно посыпь сухарями. Выложите запеканку в форму и аккуратно разровняйте. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

Попробуйте также приготовить кабачковую запеканку по рецепту "Телеграфа". Этот простой рецепт покорит ваше сердце.