Идеальный завтрак готовится так: простейший рецепт из полкило кабачков и 100 грамм сыра
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Такую запеканку съедят до последней крошки
Кабачок — воистину король сезона. Из этого овоща можно приготовить невероятное количество блюд — от кабачков по-французски до овощной икры на зиму.
Вместе с "Важно знать" делимся рецептом еще одного невероятного блюда — творожной запеканки с кабачками. Такая запеканка нравится и взрослым, и детям, ее можно приготовить хоть на завтрак, хоть на ужин. К тому же еще она полезна и содержит самый минимум калорий.
Как приготовить творожную запеканку с кабачками
Ингредиенты:
- 0,5 кг молодых кабачков;
- 100 г творога;
- 30 г твердого сыра;
- 3 куриных яйца;
- 2 зубчика чеснока;
- соль, перец, специи — по вкусу;
- сухари (можно заменить хлебными крошками);
- сливочное масло для формы.
Способ приготовления:
- Аккуратно натрите молодые кабачки на крупной терке и отожмите их. Добавьте творог и предварительно натертый сыр.
- Получившуюся массу посолите, поперчите, добавьте любимые специи и предварительно измельченный чеснок! Все тщательно перемешайте.
- В отдельной посудине тщательно взбейте венчиком яйца. Добавьте их в кабачковую массу и опять все перемешайте.
- Форму для запекания смажьте сливочным маслом и обильно посыпь сухарями.
- Выложите запеканку в форму и аккуратно разровняйте. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.
Попробуйте также приготовить кабачковую запеканку по рецепту "Телеграфа". Этот простой рецепт покорит ваше сердце.