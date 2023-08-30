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Идеальный завтрак готовится так: простейший рецепт из полкило кабачков и 100 грамм сыра

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вкуснейшее летнее блюдо - запеканка с творогом и кабачками
Вкуснейшее летнее блюдо - запеканка с творогом и кабачками. Фото vazhnoznat.com

Такую запеканку съедят до последней крошки

Кабачок — воистину король сезона. Из этого овоща можно приготовить невероятное количество блюд — от кабачков по-французски до овощной икры на зиму.

Вместе с "Важно знать" делимся рецептом еще одного невероятного блюда — творожной запеканки с кабачками. Такая запеканка нравится и взрослым, и детям, ее можно приготовить хоть на завтрак, хоть на ужин. К тому же еще она полезна и содержит самый минимум калорий.

Как приготовить творожную запеканку с кабачками

Ингредиенты:

  • 0,5 кг молодых кабачков;
  • 100 г творога;
  • 30 г твердого сыра;
  • 3 куриных яйца;
  • 2 зубчика чеснока;
  • соль, перец, специи — по вкусу;
  • сухари (можно заменить хлебными крошками);
  • сливочное масло для формы.

Способ приготовления:

  1. Аккуратно натрите молодые кабачки на крупной терке и отожмите их. Добавьте творог и предварительно натертый сыр.
  2. Получившуюся массу посолите, поперчите, добавьте любимые специи и предварительно измельченный чеснок! Все тщательно перемешайте.
  3. В отдельной посудине тщательно взбейте венчиком яйца. Добавьте их в кабачковую массу и опять все перемешайте.
  4. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и обильно посыпь сухарями.
  5. Выложите запеканку в форму и аккуратно разровняйте. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

Попробуйте также приготовить кабачковую запеканку по рецепту "Телеграфа". Этот простой рецепт покорит ваше сердце.

Теги:
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